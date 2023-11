Seit dem Hamas-Angriff auf Israel bestimmt das Thema die tägliche Berichterstattung. Der Krieg in der Ukraine, der seit Februar 2022 andauert, gerät dadurch etwas aus dem Blickfeld. Derzeit leben laut Ausländerzentralregister rund 1,1 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland, davon rund 80 Prozent Frauen. Während über ihr Schicksal in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn vielfach berichtet wurde, sind auch sie zwischenzeitlich nicht mehr im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Die SZ hat einen Deutschkurs des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) in Biberach besucht und Geschichten von Hoffnung, Schmerz und Enttäuschung, aber auch Zuversicht gehört.

Knapp 20 Leute sitzen an diesem Nachmittag im Seminarraum des CJD in der Freiburger Straße im Berufssprachkurs Deutsch, der dem Fortgeschrittenen-Niveau B2 entspricht. Er wird von Georg Bitter geleitet. Die meisten der Teilnehmerinnen sind Frauen aus der Ukraine, eine kommt aus Marokko, einer der beiden Männer ist kurdischstämmiger Türke. Gemeinsam ist allen, dass sie inzwischen sehr gut Deutsch sprechen. Gegenseitig erzählen sie sich als Übungsaufgabe von ihrem Weg zur Arbeit in ihren Heimatländern. Von Spaziergängen durch einen Park in Kiew war da die Rede, von ein paar Minuten Strecke mit dem Fahrrad oder von der Arbeitsstelle direkt gegenüber der eigenen Wohnung.

Verwandte unterstützen bei der Integration

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich das Leben der Frauen radikal verändert. Während die Männer, Partner und Familien in der Ukraine blieben oder bleiben mussten, flohen die Frauen bereits kurz nach Kriegsausbruch nach Deutschland, allein oder mit den Kindern. Seit nun rund eineinhalb Jahren versuchen sie, ein wieder einigermaßen normales Leben zu führen und auch beruflich in der neuen Umgebung Fuß zu fassen.

Die 21-jährige Marharyta kam mit ihrer Mutter und den beiden Schwestern im März 2022 aus der Nähe von Kiew nach Ochsenhausen zu Verwandten. Ihr Studium der Informations- und Kommunikationstechnologie brachte sie online zu Ende und hat seit Sommer ihren Bachelorabschluss. „Jetzt warte ich darauf, dass es in Deutschland anerkannt wird“, sagt sie. In der Zwischenzeit lernt sie weiter Deutsch, hat einen Minijob als Kellnerin und hofft, in ihrem Studienfach einen Arbeitsplatz oder zumindest ein Praktikum zu erhalten. „Ich bin in Deutschland gut aufgenommen worden, Verwandte helfen mir, mich hier zu integrieren.“ Sie würde gerne bleiben und sich beruflich weiterentwickeln.

Abschlüsse werden nicht anerkannt

Die 25-jährige Viktoriia sitzt quasi zwischen allen Stühlen. Sie stammt aus Horliwka in der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk in der Ostukraine, die von russischem Militär kontrolliert wird. „Ich habe das Problem, dass meine Abschlüsse hier bislang nicht anerkannt werden“, sagt sie. Im schlimmsten Fall müsse sie das Abitur und Teile des Studiums hier nochmals machen. „Das Problem, dass Abschlüsse nicht anerkannt werden oder die Anerkennung sehr lange dauert, haben tatsächlich viele der Geflohenen“, schildert Kursleiter Bitter seine Erfahrungen. „Dabei wären das Fachkräfte, die man hier in überschaubarer Zeit einsetzen könnte.“

„Ich bin Deutschland sehr dankbar, die Leute hier helfen mir sehr viel“, sagt Viktoriia. Zusammen mit dem Jobcenter hoffe sie nun, einen Weg für ihre weitere Berufstätigkeit zu finden. „Ich möchte gerne bleiben, es gefällt mir hier sehr gut.“ Sie glaube, dass sie hier gute berufliche Chancen habe. Zu ihrer Familie hält sie Kontakt über soziale Netzwerke. Ihr Glück sei gewesen, dass sie ukrainische Reisedokumente hatte, die viele Menschen in Donezk nicht hätten. In ihrer Heimat habe sie nicht bleiben wollen. Im Gegensatz zur übrigen Ukraine sei in Donezk vieles in schlechtem Zustand, es gebe viele Menschen ohne Arbeit und nur eine schlechte medizinische Versorgung. In dem Hochhaus, in dem sie zuletzt gelebt habe, seien inzwischen viele Wohnungen leer.

„Der Krieg ist mein Schmerz“

Natalia stammt aus Odessa und hat dort bis Kriegsbeginn in einer international tätigen IT-Firma gearbeitet. „Der Job war gut und ich habe ihn sehr gerne gemacht“, sagt sie. Mit ihrer Tochter und einer Freundin floh sie im März 2022 nach Deutschland und lebt jetzt in Schwendi. Die Tochter geht dort in die achte Klasse, sie selbst hat ein halbes Jahr bei der Post gearbeitet und will nun besser Deutsch lernen.

Natalias Mann ist Polizist und musste in der Ukraine bleiben. Sie leidet an ihrer Situation. „Der Krieg ist ein schweres Thema für mich und mein Schmerz“, sagt sie. Im Gegensatz zu den meisten anderen, möchte sie wieder in die Ukraine zurück zu ihrem Mann. „Wir wollen unsere Tochter gemeinsam aufwachsen sehen. Aber das wird noch dauern. Der Krieg wird nicht so schnell vorbei sein“, sagt sie.

Job als Erzieherin

Besser mit der neuen Situation arrangiert hat sich Larysa, die aus der Nähe von Kiew stammt. Sie ist ebenfalls mit ihrer Tochter und einer Freundin nach Deutschland geflohen. Die gelernte Erzieherin hat in ihrem Job eine neue Beschäftigung in der Kita in Altheim gefunden. Deshalb möchte sie nun noch besser Deutsch lernen. „Manchmal ist es trotzdem schwierig die Kinder zu verstehen, weil sie schwäbisch reden“, sagt sie.

Zu ihren beiden Söhnen in der Ukraine, von denen einer Soldat ist, habe sie jeden Tag Kontakt, sagt Larysa. Während ihre Tochter gerne in Deutschland blieben möchte, sei sie sich nicht sicher.

Anastasiya ist mit ihrem Bruder und ihrer Tochter im Februar 2022 aus der Westukraine nach Ochsenhausen gekommen. Ihr Bruder macht inzwischen eine Ausbildung zum Mechatroniker, die Tochter besucht die Realschule. Sie selbst führt ihr Studium in der Ukraine online weiter. In vier Monaten möchte sie dieses abschließen und danach in der IT-Entwicklung in Deutschland arbeiten. „Ich hoffe, dass ich dann einen guten Job finde, aber dafür muss ich gut Deutsch und Englisch können“, sagte sie.

Chaimae aus Casablanca (Marokko) ist eine der wenigen im Kurs, die nicht wegen eines Kriegs oder politischer Verfolgung geflohen ist. Ihr Mann hat in Biberach eine Arbeit gefunden, weswegen die 31-Jährige ebenfalls nach Deutschland gekommen ist. Sie hat in Marokko als Sekretärin gearbeitet und hofft ‐ wenn sie den B2-Deutschkurs im April besteht, diese Tätigkeit hier fortführen zu können.