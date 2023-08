Es gibt viele Themen, die den Landkreis Biberach beschäftigen. Im SZ–Sommergespräch äußern sich Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen im Kreistag darüber, was Ihnen am Herzen liegt und wie sie die Zukunft sehen. Im ersten Teil der Reihe kommt Monika Koros–Steigmiller, Sprecherin der Fraktion Frauen in den Kreistag, zu Wort.

Der Landkreis muss derzeit Rekordzahlen bei den zugewiesenen Geflüchteten bewältigen. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Ich finde, der Landkreis macht hier sehr gute Arbeit, handelt sehr vorausschauend und pflegt einen guten Umgang mit Geflüchteten, aber auch den vielen ehrenamtlichen Helfern oder den Anwohnern von Flüchtlingsunterkünften. Probleme sehe ich eher weiter oben. Auf Bundesebene müssen Entscheidungen getroffen werden, damit die Stimmung nicht kippt. Das Schlüsselwort heißt Integration und da wird vor Ort gute Arbeit geleistet. Ich sehe nicht den Schmarotzer, sondern Menschen in Not, die Hilfe brauchen. Und da braucht es Menschen mit offenem Herzen, die helfen.

Die Menschen müssen in Arbeit kommen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Man kann nur durch positives Feedback versuchen, zu vermitteln, dass längst nicht alles schlecht ist, was uns die Menschen bringen. Das wünsche ich mir auch für die Zukunft. Deutschland braucht die Arbeitskräfte. In unserem Betrieb in Ummendorf erledigen beispielsweise Frauen aus sieben Ländern Hintergrundarbeiten wie Spül– oder Putzdienst. Wir haben lange jemanden gesucht und es hat sich keine deutsche Arbeitskraft beworben.

Corona–Pandemie und Ukraine–Krieg haben in den vergangenen Jahren viele Themen in den Hintergrund gedrängt. Dazu gehört auch der Kampf gegen den Klimawandel. Wie sehen Sie den Landkreis hier aufgestellt?

Die Klimaneutralität bis 2030 ist auch für den Kreis eine große Herausforderung. Es gibt viele Vorschläge, die wir als Frauenfraktion kontinuierlich einbringen: einen Bioanteil in Großkantinen und kreiseigene Flächen umzustellen. Straßenränder werden zum Beispiel ja alle gemulcht, doch dabei werden alle dort lebenden Insekten getötet und das Mähgut bleibt als Nährstoff zurück. Eigentlich sollte man die Böden nur einmal im Jahr mähen und abtragen, sodass ein Lebensraum für viele Kleinstlebewesen entsteht. Und hier hat der Landkreis durch seine vielen Straßen noch großes Potenzial. Ein großes Thema im Landkreis Biberach ist auch der Biber — der größte Umweltschützer.

Deshalb brauchen wir Programme, um die gebeutelten Landwirte zu entschädigen. Das wäre eine Kleinigkeit, die auch für den Kreis machbar wäre. Außerdem fordern wir ein Verbot sämtlicher Insektizide auf kreiseigenen Flächen und das Landwirtschaftsamt ist gefordert, in seiner Ausbildung die Biolandwirtschaft mit 50 Prozent zu berücksichtigen. Denn mit der Umstellung auf Biolandwirtschaft hätten wir die meisten unserer Umweltprobleme gelöst. Da muss vor allem auf Landesebene etwas passieren, aber ein Impuls vom Landwirtschaftsamt in Richtung Biodiversität und biologischer Landwirtschaft wäre schon gut.

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Landkreis zuletzt ein sehr gutes Ergebnis verkündet. Die weitere Prognose fiel dagegen weniger euphorisch aus. Die Erhöhung der Kreisumlage, aktuell die niedrigste in Baden–Württemberg, könnte ein Thema werden. Wie bewerten Sie die Finanzsituation?

Wir sind an der oberen Linie der einkommensstarken Landkreise und es werden immer noch viele Gelder für nicht notwendige Sachen ausgegeben wie zum Beispiel im Straßenbau. Wenn ich mir den Tunnel anschaue zur B30, dann halte ich das schon für eine Geldverschwendung. Eigentlich sollte das ganze Konzept mehr auf den ÖPNV ausgerichtet sein. Und anstatt so viel Geld für den Aufstieg auszugeben, sollte es lieber in den Ausbau und Erhalt unserer Straßen fließen.

Ich finde, dass sich die Fraktionen hier sehr angenähert haben. Man verfolgt im Prinzip dieselben Ziele und hat ähnliche Ideale. Doch durch Corona und diesen blöden Krieg ist plötzlich kein Geld mehr für die wirklich wichtigen Sachen da. Trotzdem bin ich nicht für eine Erhöhung der Kreisumlage, denn die Kommunen haben derzeit schon zu knabbern. Es muss an anderer Stelle gespart werden, allerdings nicht zulasten des Klimaschutzes. Man darf nicht nur immer Klimaneutralität sagen, sondern muss auch Mittel dafür zur Verfügung stellen.

Seit Jahren wird auch im Landkreis Biberach über die Mobilität der Zukunft diskutiert. Was ist Ihnen hier wichtig?

Das ist ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Was uns die Stadt Biberach vormacht, ist schon ein gutes Beispiel. Es muss stufenweise erweitert werden. Da kommen wir auch als Flächenlandkreis nicht drum herum, denn nur so hat man gute Chancen, dass es auch angenommen wird. Wichtig ist auch der Radwegeausbau, hier soll der Landkreis seinen Weg weiterverfolgen. Auch beim Erhalt und Ausbau des Schienennetzes engagiert sich der Landkreis und kämpft. Bei der Mobilitätsgarantie fehlt das klare Signal des Landes. Die Mobilitätswende ist wie der Biolandbau ein großes Mittel, um beim Klimaschutz etwas voranzubringen.

Themen wie Trockenheiten, Überschwemmungen oder Stürme stellen die Landwirtschaft schon seit Jahren vor Existenzfragen. Und die vielen Menschen flüchten nicht, weil sie wollen, sondern weil sie kein Wasser und keine Lebensmittel mehr haben, weil nichts mehr wächst. Und wenn wir nicht aufpassen, wird es bei uns nicht anders sein. Wir Landwirte pflanzen Bäume auf unseren Äckern oder Hecken, um das Wasser halten zu können. Biologische Böden speichern zehnmal so viel Wasser wie konventionelle Böden, was wiederum bei Hochwasser oder Starkregen hilft.

Im Landratsamt gibt es Überlegungen, in Form eines Eigenbetriebs Immobilien Wohnraum für Mitarbeiter, Auszubildende oder Geflüchtete zu schaffen. Was halten Sie von dieser Idee?

Wir fordern schon seit Jahren in unseren Haushaltsreden, dass sich Städte, Gemeinden und Landkreis in den Wohnungsbau einbringen, weil es einfach große Not vor Ort gibt. Deshalb muss es auch im Interesse des Landkreises liegen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir freuen uns dementsprechend über dieses Umdenken und unterstützen das nach besten Kräften.

Welche Themen sind Ihnen außerdem noch wichtig?

Wir als Fraktion beobachten soziale Themen oder den Bereich Frauenrechte genau, sehen uns als Landkreis aber hier gut aufgestellt und haben mit Frau Alger als Sozialdezernentin einfach eine super Frau. Das hat man zuletzt beim Thema Tagesmütter gesehen, das der Landkreis ausgezeichnet begleitet. Der Landkreis als Arbeitgeber hat eine gute Frauenquote, Frau und Familie absolut im Blick, aber in der Führungsebene gibt es immer noch etwas wenig Frauen. Auch wenn das nicht allein am Landkreis liegt, darf man das nicht übersehen.

Ein weiteres Zukunftsthema ist die Geriatrie. Es kann nicht sein, dass die Menschen nach Ulm, Ehingen oder Ravensburg müssen. Leider sind die finanziellen Rahmenbedingungen so schlecht, dass es für niemanden interessant ist, eine Geriatrie zu führen. Aber wir als Fraktion werden weiter für die Bereitschaft kämpfen, dass der Landkreis bereit wäre, sich einzubringen, wenn es eine Möglichkeit gibt.