Rund 10.000 Besucher nehmen pro Jahr an einer der rund 600 Stadtführungen in Biberach teil, die vom Stadtmarketing angeboten werden. Seit Kurzem ist die Gruppe der Stadtführerinnen und -führer von 21 auf 26 angewachsen, denn fünf Interessierte haben einen entsprechenden Lehrgang bei der Stadtverwaltung bestanden. Was man dafür alles können muss.

Vorweg: Ja, wer Stadtführerin oder Stadtführer in Biberach sein will, muss eine Menge Jahreszahlen, Geschehnisse und Zusammenhänge aus der Stadtgeschichte auf der Pfanne haben. Allein mit dem Herunterrasseln von Zahlen und Fakten wird man aber kaum einen Teilnehmer begeistern. Das weiß Alexander Wachter nur zu gut.

Der Sachgebietsleiter Tourismus bei der Stadtverwaltung hat selbst über viele Jahre als Reiseleiter für Skandinavien gearbeitet und weiß, worauf es ankommt. „Der Gast, egal ob Tourist oder Einheimischer, bucht keinen Dozenten oder Historiker. Wer eine Stadtführung mitmacht, will ein Gesamterlebnis haben, will neue Dinge sehen und unterhalten werden.“ Ablesen von Karteikärtchen kommt da eher nicht so gut.

54 Seiten Stadtgeschichte als Eingangsprüfung

Das Faktenwissen bildet dafür bestenfalls die Grundlage. So erhielten die neuen Stadtführer noch vor Lehrgangsbeginn eine 54-seitige Zusammenfassung der Biberacher Stadtgeschichte, aus der sie in einer allgemeinen Eingangsprüfung Fragen beantworten mussten. Erst wer diese Hürde geschafft hat, darf am Lehrgang selbst teilnehmen, der vier Wochenenden sowie ein Prüfungswochenende umfasst. Dazu gehörten auch Jana Stolz, Lisa Krug, Nicole Jerski, Wolfgang Schmitt und Heinz Remke, die die Prüfung nun bestanden haben.

Jede Sehenswürdigkeit hat ihren eigenen Standort. Abhängig von Tageszeit, Verkehrsaufkommen oder Gruppengröße muss dieser individuell gewählt werden. Alexander Wachter

Zu Beginn des Lehrgangs gab Referentin Christine Bittner den Neulingen eine Stadtführung, bei der diese aber weniger auf den Inhalt, sondern auf das ganze Drumherum achten sollten: Wo steht sie an den verschiedenen Sehenswürdigkeiten? Was ist der rote Faden für ihre Stadtführung? Wie setzt sie ihre Stimme ein? Welche Hilfsmittel nutzt sie?

Alexander Wachter weiß: „Jede Sehenswürdigkeit hat ihren eigenen Standort. Abhängig von Tageszeit, Verkehrsaufkommen oder Gruppengröße muss dieser individuell gewählt werden.“ Sinnvoll kann es sein, verschiedene Sinne der Besucher anzusprechen: das Streichen über Nagelfluh-Gestein an einem Stück Stadtmauer oder die Stille in der Stadtpfarrkirche.

Knallhartes Feedback

Und das Wichtigste: „Als Stadtführer muss man das Rampensau-Gen haben“, sagt Christine Bittner, „man muss Bock darauf haben, dass einen alle angucken und zuhören.“ Wie sich das anfühlt, erfuhren die Neuen schon nach den ersten Theoriestunden. Denn bereits am zweiten Wochenende mussten sie selbst eine Führung zu einer Sehenswürdigkeit in der Altstadt machen. Am folgenden Wochenende mussten dann bereits zwei Themen einem fachkundigen Gremium aus etablierten Stadtführern erläutert werden.

„Dabei gab es dann auch knallhartes Feedback und Kritik der Referenten“, sagt Alexander Wachter. Ihm ist das besonders wichtig. „Denn in der Regel bekommt man von Besuchern meist nur positive Reaktionen. Wenn etwas nicht gut war, melden sie das an anderer Stelle oder gar nicht.“ Man wolle aber nichts beschönigen, sondern die Qualität der Stadtführungen auf hohem Niveau halten oder noch verbessern.

Nicht alle haben bestanden

Am letzten Wochenende schließlich stand die Prüfung an, bei der jeder Neuling eine Sehenswürdigkeit zugelost bekam, die er oder sie den fünf Prüfern (vier etablierte Stadtführer plus Alexander Wachter) erläutern mussten. Dabei ging es nicht nur um das Fachwissen, sondern auch um die Art der Präsentation. Anschließend zogen die sich zur Beratung zurück. „Leider haben am Ende nicht alle bestanden“, so Wachter.

Umso mehr freuen sich die, die es geschafft haben. „Bei mir ist es die Heimatliebe“, sagt Nicole Jerski ihre Motivation. „Ich finde es spannend, gerade Biberachern die Stadtgeschichte zu vermitteln.“ Für Wolfgang Schmitt ist es ein Comeback: „Ich war schon vor 15 Jahren Stadtführer. Nach meiner beruflichen Rückkehr aus München, war es eines meiner wichtigsten Ziele, bei diesem Kurs mitzumachen.“

Lehrgang alle zwei bis drei Jahre

Als Wahl-Biberacherin habe sie sich in die Stadt verliebt, meint Jana Stolz. „Sie hat so eine reiche Geschichte und es gibt so viele große und kleine Schätze zu entdecken.“ Und Lisa Krug sagt: „Ich habe bei meinem früheren Arbeitgeber immer Betriebsführungen gemacht. Jetzt freue ich mich darauf, Interessierten unsere schöne Stadt zu zeigen und zu erläutern.“

Inzwischen warten alle neuen Stadtführerinnen und -führer sehnsüchtig auf ihren ersten Termin, bei dem sie selbst eine Gruppe durch Biberach führen. „Wir versuchen, Termine möglichst zeitnah nach der Prüfung zu finden, damit das erworbene Wissen gefestigt wird und nicht gleich wieder verloren geht“, sagt Alexander Wachter. Als Unterstützung geht bei der ersten Führung auch ein etablierter Stadtführer als Coach mit. Und für alle, die auch Lust auf diese Tätigkeit haben, sagt Wachter: „Wir wollen den Lehrgang alle zwei bis drei Jahre anbieten.“