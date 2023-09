Mit Außenseiterchancen in die Stuttgarter Vorstadt

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hat der FV Biberach in der Fußball–Verbandsliga eine hohe Auswärtshürde vor sich. Die Mannschaft von Trainer Oliver Wild gastiert am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) beim hoch gehandelten Calcio Leinfelden–Echterdingen.

Zweite Halbzeit stimmt positiv

Die Enttäuschung im Lager des FV Biberach nach der 2:3–Pleite zu Hause gegen den VfL Pfullingen war groß. Und doch stimmte die zweite Halbzeit positiv. „Wir hatten den Gegner fast so weit, dass die Partie noch hätte kippen können bei einem 0:2–Rückstand, haben aber dann durch einen individuellen Fehler doch verloren“, setzt Wild auf die Leistung im zweiten Durchgang gegen einen echt starken Gegner aus Pfullingen. „Darauf können und müssen wir aufbauen.“

Respekt ist groß

Das wird auch notwendig sein, denn der Gegner heißt nun Calcio Leinfelden–Echterdingen, der auch vor dieser Saison wieder in die Schatulle gegriffen hat, um endlich den heiß ersehnten Aufstieg in die Oberliga zu schaffen. Das 7:2 am vergangenen Wochenende sprach Bände, allerdings verlor auch Calcio zum Saisonauftakt schon gegen Pfullingen.

Auch dieser Aspekt sollte dem FV Biberach Mut machen, dass man in Leinfelden nicht chancenlos sein wird, obwohl es eine Mannschaft „mit brutaler individueller Qualität“ ist. Der Respekt bei Oliver Wild ist groß, aber dennoch sei ein Punkt durchaus möglich. „Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, begleitet von etwas Spielglück, ist auch Calcio nicht unschlagbar.“

So sieht es personell aus

Dennoch geht der FV Biberach als klarer Außenseiter in die Partie und wäre sicher mit einem Punkt hochzufrieden. „Ein Erfolgserlebnis ist das, was wir jetzt brauchen“, so der Biberacher Trainer. Personell kann Wild aus dem gesamten Kader auswählen. Lediglich Raphael Geiger ist noch im USA–Urlaub, dagegen stößt Robin Biesinger (Foto: FVB) kurzfristig zum Team und ist eine weitere Option für die linke Abwehrseite.