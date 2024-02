Missgeschick führt zu Feuerwehreinsatz

Am Freitagmittag gegen 16.30 Uhr wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung in der Saulgauer Straße gemeldet. Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Der Bewohnerin war eine Flasche umgefallen und der Inhalt auf die Herdplatte gelaufen. Dadurch kam es zu der Rauchentwicklung. Die Bewohnerin musste aufgrund gesundheitlicher Beschwerden zur Untersuchung in die Klinik. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.