In Mettenberg ist am Donnerstagvormittag ein mit Milch beladener Anhänger umgekippt. Der Lastwagen mit Anhänger fuhr um 8.46 Uhr durch den Kreisverkehr auf der Mettenberger Straße in Richtung Biberach, als der Anhänger aus noch ungeklärten Gründen umkippte.

Die Zugmaschine blieb stehen, der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Anhänger kippte seitlich neben die Fahrbahn und landete auf dem Dach. Rund zehntausend Liter Milch versickern nun im Erdreich. Die Landesstraße musste gesperrt werden. Der Abschleppdienst traf um kurz vor elf Uhr ein, um das Fahrzeug zu bergen.