Mieterlöse gehen an die kirchliche Jugendarbeit

Die Pläne stehen schon seit ein paar Jahren, am Freitag war endlich Spatenstich für einen Neubau in der Hindenburgstraße 38 in Biberach. An dieser Stelle soll ein Sechs-Familienwohnhaus entstehen, Bauherr ist die Katholische Kirchengemeinde St. Martinus und St. Maria zu Biberach. Was dieses Bauvorhaben so besonders macht: Die Mieterlöse fließen in die kirchliche Jugend- und Familienarbeit.

Bereits diese Woche sollen schon die Bagger anrollen, die Fertigstellung des viergeschossigen Gebäude ist in einem Jahr geplant. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun endlich mit diesem schönen Projekt starten können“, sagt Holger Frick, katholischer Gesamtkirchenpfleger. „Und es wird kein klassisches Mietobjekt, um Rendite zu erzielen, sondern wir wollen aus den Erträgen die kirchliche Jugendarbeit in Biberach unterstützen.“ Aus dem Erlös soll auf jeden Fall die Stelle für einen Jugendreferenten finanziert werden.

Jugend ist die Zukunft der Kirche

Auch für den katholischen Dekan Stefan Ruf war dies eine wichtige Voraussetzung bei den Planungen des Neubaus: „Die Jugend liegt uns sehr am Herzen und es ist uns ein großes Anliegen, mit einem Jugendreferenten in die Zukunft zu starten“, so der Pfarrer. „Denn die Jugend ist verantwortlich für die Kirche der Zukunft.“

Das Bauvolumen liegt bei rund zwei Millionen Euro und die ausführenden Firmen stehen bereits in den Startlöchern. „Wir können eigentlich sofort loslegen, wir haben von allen Seiten grünes Licht“, sagt Christian Schmid, einer der Geschäftsführer des zuständigen Bauunternehmens Matthäus Schmid aus Baltringen. Geplant wurde das Projekt vom Architekturbüro Gurland und Seher, die Bauausführung liegt nun bei den Architekten am Weberberg.

Der Neubau entsteht in direkter Nachbarschaft zum Montessori-Kinderhaus St. Martin an der Ecke Waldseer Straße. Geplant ist ein Neubau mit sechs Mietwohnungen, drei Wohnungen entstehen im ersten Obergeschoss und zusätzlich gibt es noch drei Maisonette-Wohnungen, die sich vom zweiten Obergeschoss bis ins Dachgeschoss erstrecken. „Wir sind sehr zufrieden mit den Plänen, es wird ein schöner Neubau“, sagt auch Wolfgang Michel, gewählter Vorsitzender der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Biberach. „Wir freuen uns schon, wenn die Mieter einziehen und wir damit die kirchliche Jugendarbeit voranbringen können.“