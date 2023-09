Michaelimarkt in der Biberacher Innenstadt

Der traditionelle Michaelimarkt lädt am Mittwoch, 4. Oktober, in die Biberacher Innenstadt ein. Von 7 bis 18 Uhr präsentieren zahlreiche Beschicker aus dem süddeutschen Raum ihr umfangreiches Warensortiment.

Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten im Bereich Sennhofgasse/Hindenburgstraße/Schulstraße muss die Zufahrt zum Holzmarkt gewährleistet bleiben. Der Michaelimarkt wird daher in verkleinerter Form abgehalten. Er beginnt erst am westlichen Marktplatz auf Höhe der Bäckerei Staib, Marktplatz 37.

Der Wochenmarkt wird am 4. Oktober auf den Kirchplatz verlegt. Parkgelegenheiten bestehen für die Marktbesucher vor allem in den Parkhäusern Ulmer Tor und Wielandpark, in den Tiefgaragen Museum und Stadthalle und in den Straßen außerhalb des Marktgebiets.