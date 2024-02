Seit Anfang Februar erhalten Kunden auch beim Kauf von unverpacktem Fleisch Informationen über Herkunfts- und Schlachtland. Diese Regelung gilt für Bedientheken im Supermarkt ebenso wie für Hofläden, Marktstände oder Metzgereien. Doch gerade die heimischen Handwerksbetriebe sehen keinen Mehrwert für den Kunden, sondern lediglich einen größeren Aufwand für ihre Betriebe.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will mit der neuen Kennzeichnung bei frischem, gekühltem oder gefrorenem Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch das Interesse der Verbraucher „an ausführlicheren Produktinformationen und mehr Transparenz“ befriedigen.

"Erheblicher Aufwand" und zusätzliche Kosten

„Bei mir ist das eher ein Rückschritt“, sagt Metzgermeister Franz Sax aus Schwendi. Denn die neue Kennzeichnung setze die Priorität nicht auf die Region, sondern auf das Land. Sax schlachtet selbst und bezieht sein Fleisch nach eigenen Angaben aus einem Umkreis von drei bis zwölf Kilometern.

Darauf wies Sax, der noch Filialen in Burgrieden, Munderkingen und Stuttgart betreibt, seine Kunden bereits zuvor hin. Das tat er über seinen Aushang im Geschäft sowie Werbeflyer. Jetzt habe er seinen Aushang ändern und mit dem Hinweis auf Deutschland als Herkunfts- und Schlachtland ergänzen müssen. Das bedeute einen „erheblichen Aufwand“ für seine Mitarbeiter und zusätzliche Kosten.

Auch Innungs-Obermeister Steffen Ruess bezweifelt, dass die neue Vorgabe dem „Endverbraucher etwas bringt“. Ruess hat in seinen Geschäften in Unteressendorf und Biberach die Vorlagen des Deutschen Fleischer-Verbands verwendet. „Die stehen jetzt auf der Theke neben den beiden alten Aufstellern“, berichtet seine Ehefrau Manuela Ruess, die im Verkauf tätig ist.

Ruess bezieht sein Rind-, Schweine- und Lammfleisch von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Das Geflügelfleisch kommt aus Meßkirch. Über diesen regionalen Bezug und die damit verbundenen hohen Standards informiert Ruess seine Kunden auf den beiden alten Aufstellern.

Ich warte ab, was die Kontrollbehörden sagen. Franz Sax

Obermeister Ruess sieht wie sein Stellvertreter Sax ein Missverhältnis zwischen Aufwand und Nutzen. „Wir haben vom Fleischerverband eine zehnseitige Information bekommen. Das ist Wahnsinn“, sagt Ruess. Dabei belaste die viele Bürokratie ohnehin schon die Metzgereibetriebe, stellt der Obermeister fest.

Sax berichtet zudem, dass viele Betriebe sich nicht sicher seien, wie die neue Information exakt aussehen muss. Das Landratsamt Biberach teilt dazu auf Nachfrage mit, dass „diese Kennzeichnung auf einem Schild, durch einen Aushang oder durch sonstige schriftliche oder elektronische Informationsangebote an gut sichtbarer Stelle erfolgen“ soll. Dass das bei ihm verkaufte Fleisch von in Deutschland aufgezogenen und geschlachteten Tieren stammt, teilt Sax seinen Kunden auf einem Aushang mit. Damit hofft er, den Anforderungen zu entsprechen. „Ich warte ab, was die Kontrollbehörden sagen“, so Sax.

Wenn die Kunden zur richtigen Zeit zu uns kommen, können sie sehen, wie die Schweine und Rinder das Haus betreten. Thorsten Holl

Ganz gelassen auf die neue Vorgabe blickt Thorsten Holl, Inhaber der Metzgerei Geiger in Dürmentingen. Er fühlt sich vom Fleischverband gut informiert und hat ein entsprechendes Schild in seinem Laden angebracht. Dass sich einer seiner Kunden für diesen neuen Hinweis interessiert, bezweifelt er. „Die Kunden werden überfrachtet mit Informationen“, findet Holl und ist überzeugt, dass seine Kunden zu ihm kommen, weil sie „die Handwerkskunst schätzen“.

Holl schlachtet selbst, seine Lieferanten kommen aus einem Umkreis von rund 15 Kilometern. „Wenn die Kunden zur richtigen Zeit zu uns kommen, können sie sehen, wie die Schweine und Rinder das Haus betreten“, sagt Holl.