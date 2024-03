Messias-Konzert an Karfreitag in der Stadtpfarrkirche

In der Stadtpfarrkirche St. Martin Biberach erklingt am Karfreitag, 29. März, um 18 Uhr, der Passionsteil des „Messias“ von Händel sowie Kyrie, Credo und Agnus Dei aus Dvoraks Messe in D-Dur. Im Konzert für Soli, Chor und Orchester wirken mit: der Tenor und Altus Christian Wilms, Maike Biffar, Alt, die Evangelische Kantorei und Kantoreisolisten sowie das Bläserauswahlorchester. Die Leitung haben Ralf Klotz und Sabine Götze.

Der Messias ist eines der umfangreichsten und das bekannteste Werk Georg Friedrich Händels, das er 1741 in nur 24 Tagen komponierte und mit dem er einzigartigen Erfolg hatte, heißt es in der Mitteilung der evangelischen Gesamtkirchengemeinde.

Mit vorwiegend alttestamentlichen Bibelzitaten, insbesondere aus den prophetischen Büchern und den Psalmen, wird darin die Heilsgeschichte Jesu, des „Messias“, erzählt, angefangen bei den Prophezeiungen bis hin zur Wiederkehr des Erlösers am Jüngsten Tag. Der erste Teil des dreiteiligen Oratoriums ist der Advents- und Weihnachtsteil. Inhalt des zweiten Teils sind Passion und Auferstehung. Der dritte Teil beschäftigt sich schließlich mit zukünftigen und endzeitlichen Themen.

Mit unerhörter Expressivität sind im Passionsteil Geißelung und Marter Christi dargestellt, wahrlich ein „Mann der Schmerzen und umgeben mit Qual, ward verwundet um unsre Sünden, ward zerschlagen für unsre Missetat; und die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden“. In den gewichtigen Chören verleiht Händel der biblischen Botschaft und der Versöhnungstat Jesu großen Nachdruck. Das Konzert endet mit den Chören „Würdig ist das Lamm, das da starb und hat versöhnet uns mit Gott“ und „Durch seine Wunden sind wir geheilt“.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Es ist eine Veranstaltung des Kantorats der evangelischen Gesamtkirchengemeinde.