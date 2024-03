Memelstraße bis Mitte August gesperrt

Die Memelstraße in Biberach bleibt ab Montag, 4. März, bis voraussichtlich Mitte August gesperrt. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die Straße in den kommenden Monaten komplett neu gestaltet.

Die Straße befindet sich demnach zwischen Adenauerallee und Wilhelm-Leger-Straße in einem schlechten Zustand, der eine Sanierung nicht zulassen würde. Der Straßenzug soll auf einer Seite mit Längsparkplätzen und beidseitig mit Gehwegen ausgestattet werden. Bäume zwischen den Parkplätzen sollen das Erscheinungsbild verschönern und einen Beitrag zum Stadtklima leisten.

Die Sperrung werde aber auch dazu genutzt, das Nahwärmenetz bis zur Wilhelm-Leger-Straße auszubauen. Der Bereich wird aufgrund wichtiger Nahwärmeabnehmer an das Nahwärmenetz angeschlossen.

In einem ersten Schritt der Arbeiten soll die Leitung im Abschnitt zwischen Adenauerallee und Wilhelm-Leger-Straße eingebaut werden. Anschließend, laut Mitteilung voraussichtlich Mitte April, geht es mit dem Teilstück zwischen Rollinstraße und Wilhelm-Leger-Straße weiter. Beide Straßen können laut Stadtverwaltung vom 15. April bis voraussichtliche Ende Mai nicht befahren werden.

Über die Memel- und Wilhelm-Leger-Straße soll in einer späteren Baumaßnahme auch die Dollinger-Realschule in das Nahwärmenetz integriert werden. Die Umbaumaßnahme an der Memelstraße soll beginnen, sobald die Nahwärmeleitung in dem Teilstück verlegt wurde.