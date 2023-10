Mehr Geld für Wahlvorsteher und Stellvertreter

Am 9. Juni 2024 stehen in Baden-Württemberg Kommunalwahlen an, ebenso die Europawahl die am gleichen Tag stattfindet. Damit die Suche nach ehrenamtlichen Wahlvorständen und deren Stellvertreter etwas einfacher werden soll, hat der Gemeinderat eine höhere Entschädigung beschlossen.

Bei den Wahlen in den vergangenen Jahren sei es zwar gelungen, ausreichend Wahlhelfer zu finden, sagte die zuständige Amtsleiterin Andrea Appel. Immer schwerer werde hingegen die Suche nach Wahlvorständen für die Wahllokale sowie deren Stellvertreter. „Gerade bei den Kommunalwahlen ist die Verantwortung sehr groß, die diese Leute zu tragen haben“, so Appel. Hier gehe es um die Richtigkeit des Ergebnisses dieser komplexen und umfangreichen Wahl.

Bereits im Vorfeld müssten Wahlvorsteher und Stellvertreter zusätzliche Schulungen besuchen, die Wahllokale eingerichtet und Fragen der Wahlberechtigten im Wahllokal beantwortet werden. Auch die anspruchsvolle Überprüfung der Gültigkeit von Stimmzetteln liegt in schwierigen Fällen in ihren Händen.

Um diesen zusätzlichen Aufwand zu honorieren, sollen Wahlvorsteher eine höhere Entschädigung erhalten. So erhalten sie bei Kommunal- und Europawahlen den doppelten Tageshöchstsatz von 70 Euro, also 140 Euro. Bei allen anderen Wahlen erhalten sie zusätzlich 50 Prozent vom Tageshöchstsatz, also insgesamt 105 Euro.

Die Entschädigungssätze für allen anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die durch die Stadt vergütet werden, bleiben wie bisher. „Hier liegt Biberach im aktuellen Vergleich mit anderen Städten und Regionen in Baden-Württemberg im oberen Drittel“, so Appel.