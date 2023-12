Der Betreuungsverein Landkreis Biberach erhält vom kommenden Jahr an einen Kreiszuschuss in Höhe der Landesförderung. Der Betrag steigt damit von 59.000 auf bis 84.000 Euro.

„Wir sind sehr dankbar für diese ehrenamtlichen Strukturen. Wenn es die nicht geben würde, müssten wir als Betreuungsbehörde selbst in die Bütt gehen“, sagte Landrat Mario Glaser und ergänzte: „Dann gäbe es jedoch keine Landeszuschüsse und wir könnten es auch nicht so gut machen wie der Betreuungsverein.“

Tarif- und Sachkostensteigerungen führten zu höheren Kosten

Betreuungsvereine übernehmen die sogenannte Querschnittsarbeit und erhalten dafür Zuschüsse von Land und Kreis. Zu den Aufgaben gehören die Weitergabe von Informationen über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen sowie die Gewinnung, Unterstützung und Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer. Das neue Betreuungsrecht weitet das Aufgabengebiet aus und stellt auch neue Anforderungen an die Querschnittsarbeit.

Bereits 2022 hatte der Betreuungsverein eine Erhöhung des Kreiszuschusses beantragt. Neben den neuen Aufgaben belasten vor allem Tarifsteigerungen den Verein, der in den vergangenen Jahren Fehlbeträge aus Rücklagen finanzieren musste. Der Landkreis wollte jedoch zunächst das neue Betreuungsorganisationsgesetz abwarten. Mittlerweile hat das Land seine Verwaltungsvorschrift über die Förderung von Betreuungsvereinen angepasst und rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt.

Mehr Geld von Land und Kreis

Das Land erhöhte seinen Zuschuss deutlich und erwartet einer kommunale Mitfinanzierung in Höhe der Landesförderung, da die Betreuungsvereine die kommunalen Betreuungsbehörden entlasten. Das taten die Kommunen bisher schon und stellten mit einem wesentlich höheren Beitrag als das Land so die Vereinsarbeit sicher. „Der Landeszuschuss erhöht sich. Jedoch nicht so, dass der Kreis nichts mehr zu leisten hätte“, so Glaser.

Das Land sei mit der Erhöhung einer langjährigen Forderung von Vereinen, Stadt- und Landkreisen nachgekommen, teilt das Landratsamt mit. Für das Jahr 2023 erhielt der Betreuungsverein bisher 33.610 Euro vom Land. Der neue Betrag setzt sich aus einer Grundförderung und einer Zusatzförderung zusammen. Die Grundförderung steigt von 11.500 auf 24.000 Euro. Zudem gehen Landkreis und Verein davon aus, dass der Betreuungsverein die Kriterien für die Zusatzförderung erfüllt, sodass weitere 60.000 Euro hinzu kämen. Übernimmt der Verein weitere Begleitungen von ehrenamtlichen Betreuern würde sich die Landesförderung weiter erhöhen.

„Wichtige Unterstützung für Betreuungsrichter und -behörden“

Aus Landes- und Kreiszuschuss stehen dem Verein somit zukünftig 168.000 Euro pro Jahr für die Querschnittsarbeit zur Verfügung. Für das vergangene Jahr erhält der Verein zudem Nachzahlungen von Land (50.000 Euro) und Kreis (36.817 Euro). Die Landkreisverwaltung geht davon aus, dass mit der Erhöhung auch kommende Tarif- und Sachkostensteigerungen abgedeckt werden können.

Vor dem einstimmigen Votum erhielt der Betreuungsverein noch Zustimmung aus dem Gremium. Rita Stetter (CDU) bescheinigte dem Verein „sehr gute Arbeit“. Peter Fritzenschaft (Freie Wähler Vereinigung) berichtete von seinen guten Erfahrungen als Notar und bezeichnete den Verein „als wichtige Unterstützung für Betreuungsrichter und -behörden“.