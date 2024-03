Mehr als 100 Ermittlungsverfahren nach Aschermittwoch in Biberach

108 strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 47 namentlich bekannte Tatverdächtige, 48 Straftaten: Bei einem politischen Abend am Freitag in Biberach hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) diese Zwischenbilanz der Ermittlungen zu den Krawallen rund um den Aschermittwoch der Grünen in Biberach gezogen.

Gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war er nach Oberschwaben gekommen, um über politischen Streit und dessen Grenzen zu diskutieren. Der Abend wurde stattdessen eine Therapiesitzung zur Aufarbeitung der Ereignisse vom Aschermittwoch.

Die Bilder vom 14. Februar dürfen Biberach nicht anhaften: Mit diesem Ziel haben Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Landrat Mario Glaser (beide parteilos) in die Biberacher Gigelberghalle eingeladen. „Der Gigelberg ist heute Abend der sicherste Ort Baden-Württembergs“, sagte Zeidler mit Verweis auf die massive Polizeipräsenz.

Einsatzkräfte säumten die weiträumig mit Gitter abgesperrte Halle, waren schon den Tag über in der Stadt unterwegs, ein Polizeihubschrauber kreiste.

Krawall vor Stadthalle war eskaliert

„Leider müssen wir das derzeit bei Veranstaltungen dieser Art machen“, sagte Strobl. Auslöser dafür war die unangemeldete Demonstration vor der Biberacher Stadthalle, die vor einem guten Monat eskaliert war. Die Grünen sagten ihren traditionellen politischen Aschermittwoch in der Halle schließlich ab.

Polizisten wurden verletzt, setzten Pfefferspray ein. An einem Auto aus dem Konvoi von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wurde eine Scheibe eingeworfen.

Der Tatverdächtige, der die Autoscheibe mit einem Meterstab zu Bruch gebracht hatte, habe inzwischen Besuch von der Polizei bekommen, sagte Strobl. Im Auto selbst seien drei Polizisten gesessen.

Der Meterstab sei auf dem Rücksitz neben dem Kollegen vom Ulmer Polizeipräsidium gelandet, sagte dessen Präsident Bernhard Weber.

Vorwürfe aus dem Publikum

Mit 370 Besuchern war die Stadthalle voll, etwa 1000 weitere verfolgten die Veranstaltung per Livestream. Eingesendete Bürgerfragen brachte Gerd Mägerle, Redaktionsleiter der „Schwäbischen Zeitung“ in Biberach, in die Diskussion ein. Auch die Gäste stellten Fragen.

Unter ihnen: Michael von Lüttwitz. Er erklärte, er sei in der ersten Reihe neben dem Fahrzeug gestanden, bei dem die Scheibe zu Bruch ging. Seine Darstellung: Die Polizei habe die Situation eskalieren lassen. Sie habe ohne Vorwarnung Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt.

Das werde dank einem sehr großen Fundus an Videomaterial aufgearbeitet, erklärte Strobl - genauso wie die Verschwörungserzählung, die Polizei habe die Scheibe des Fahrzeugs selbst eingeschlagen.

Kretschmann betonte: „Gewaltsame Auseinandersetzungen stehen nicht für den Geist, die Werte und die Geschichte von Stadt und Region!“ Der Aschermittwoch hier sei also ein Ausreißer gewesen. Der angemeldete Protest von Landwirten vor der Gigelberghalle am Aschermittwoch sei auch nicht gerade einfach gewesen, aber zivilisiert.

Und deshalb hatte er Erfolg, weil die Bauern mit ihren Anliegen von der Politik gehört worden seien. „Die Folgen der Veranstaltung vor der Stadthalle sind nicht positiv, sondern negativ“, das könne man an der Polizeipräsenz nun sehen.