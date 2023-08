Maximilian Netzer trifft für Baustetten sechsfach

Das Achtelfinale im Lotto–Bezirkspokal ist komplett. Für die größte Überraschung sorgte in der zweiten Runde Vorjahres–Halbfinalist FV Rot, der Bezirksligist Schemmerhofen rauswarf.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt — SGM Warthausen/Birkenhard 1:3 (0:1). Der heimische A–Ligist machte seine Sache gegen den favorisierten Bezirksligisten gut, konnte den verdienten Auswärtserfolg aber letztlich nicht in Gefahr bringen. Nach dem frühen 0:1 (7.) durch Niklas Ruf mussten beide Mannschaften jeweils eine Rote Karte wegen Foulspiels verkraften. Zunächst erwischte es Gästeakteur Yahaya Dalati (15.), dann Torjäger Robin Mohr (24.) beim Gastgeber. Nach dem 0:2 (70.) von Dominik Felger machte es Sascha Härle mit dem Strafstoßtor zum 1:2 (86.) noch mal spannend, ehe Patrick Grimm (90.+5) für die Entscheidung sorgte.

FC Mittelbiberach — SGM Rot/Haslach 5:2 (2:1). Der FC zog verdient in die nächste Runde ein, auch wenn es zwischendurch noch einmal knapp wurde. Seine beste Phase hatte der Gastgeber in der ersten halben Stunde und lag durch Treffer von Jannik Ries (3.) und Fabian Zell (28.) verdient in Front. Anschließend ließ der FC jedoch nach und es entwickelte sich eine Partie auf mäßigem Niveau. Die SGM verkürzte noch zweimal durch Mario Pfau (35.) und Nico Högerle (61.), der FC–Sieg geriet aber nicht in Gefahr. Dafür sorgten die Torschützen Johannes Kehrle (65., 89.) und Niklas Knörle (73.)

FC Inter Laupheim — SGM Ummendorf/Fischbach 1:3 (1:1). Der A–Ligist, von vielen als Titelaspirant gehandelt, setzte sich verdient beim ebenfalls ambitionierten B–Ligisten durch. Bereits im ersten Durchgang waren die Gäste die bessere Mannschaft, Torhüter und Abwehr der Gastgeber sowie ein Missverständnis in der Gästeabwehr verhinderten jedoch eine Gästeführung. Nach dem 0:1 durch Matthias Hatzing in der 16. Minute profitierte Ous Tamba beim Ausgleich in der 38. Minute von einem Zusammenprall zweier Gegenspieler. Nach der Pause trafen erneut Hatzing (50.) und Stefan Grell (58.) zum verdienten Sieg der SGM.

SC Schönebürg — FC Wacker Biberach 2:5 (1:3). Der FC Wacker Biberach war vor allem in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und legte dort auch den Grundstein zum späteren Sieg. Im zweiten Durchgang wurde dann der SC Schönebürg etwas stärker und kam kurzzeitig auf 2:3 heran. Aber gegen Ende der Partie gaben die Gäste wieder den Ton an. Tore: 0:1, 2:4 Boris Nji (16., 77.), 0:2 Benjamin Klamert (22.), 1:2, 2:3 Ronald Ried (38., 73.), 1:3 Ersin Cerimi (39.), 2:5 Karsten Ordon (85.).

SGM Stafflangen/Rissegg — SV Steinhausen 1:2 (0:2). Die Heimelf tat sich sehr schwer, um ins Spiel zu kommen. Die Gäste waren die klar bessere Mannschaft und führten durch zwei Tore von Tobias Rothenbacher in der 13. und 25. Minute zur Pause völlig verdient mit 2:0. Nach dem Wechsel kam die SGM besser ins Spiel, versäumte es aber zum Anschlusstreffer zu kommen, die Chancen hierzu waren da. Ein Foulelfmeter, getreten von Manuel Schirmer in der Nachspielzeit brachte das 1:2, das allerdings für die SGM zu spät kam. Bes. Vork.: Der SV Steinhausen verschießt in der 80. Minute einen Foulelfmeter.

Türkspor Biberach — SV Ellwangen 3:2 (1:0). Der erste Spielabschnitt gehörte eindeutig der Heimelf, die es versäumte, hundertprozentige Chancen in Tore umzuwandeln. Erst kurz vor dem Pausenpfiff gelang dann doch noch die überfällige 1:0–Führung. Nach dem Wechsel zeigte sich das gleiche Bild und Türkspor Biberach führte nach einer Stunde mit 3:0 und die Partie schien gelaufen. Ein Foulelfmeter besorgte den Anschlusstreffer für die Gäste, die dann fünf Minuten später mit einem weiteren Tor nachlegten. Danach wurde das Spiel noch einmal richtig spannend. Der SV Ellwangen drückte auf den Ausgleich. Aber schon aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg der Heimelf in Ordnung. Tore: 1:0 Berkan Cebeci (45.), 2:0 Yunus Emre Demirezen (49.), 3:0 Halil Ayan (61./FE), 3:1 Andreas Paulus (66./FE), 3:2 Felix Stumm (71.).

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II — SV Baustetten 0:8 (0:4). Die Heimelf war in diesem Spiel total überfordert. Der Klassenunterschied war zu jeder Zeit deutlich sichtbar. Der Gast aus Baustetten bestrafte jeden Fehler in der Defensive der SGM eiskalt. Spieler des Tages war SVB Spieler Maximilian Netzer, der allein sechs Tore beisteuerte und in der ersten Halbzeit vier Tore schoss. Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:5, 0:8 Maximilian Netzer (7., 13., 28., 39., 52., 81.), 0:6 Dominik Rodi (60.), 0:7 Konstantinos Athanasiadis (79.).

LJG Unterschwarzach — SV Dettingen 1:2 (1:2). Die Heimelf ging in den ausgeglichenen ersten 20 Minuten in Führung, die Gäste steigerten sich bis zur Halbzeit und lagen da auch in Führung. Nach der Pause kam vom Bezirksligisten nicht mehr viel, die aktivere LJG hatte unter anderem Pech mit einem Aluminiumtreffer. Tore: 1:0 Robin Menig (12.), 1:1 Fabian Lorenz (22.), 1:2 Timo Schwob (39.).

SGM Reinstetten II/Hürbel — Olympia Laupheim II 0:3 (0:1). Der personell gut besetzte Bezirksligist wurde in Hürbel der Favoritenrolle voll gerecht. Von Beginn an hatten die Gäste die Partie im Griff, spielten gutes Tempo und siegten auch in der Höhe vollkommen verdient. Tore: 0:1 Dominik Allerdinks (45.+1), 0:2 Hannes Schacher (54.), 0:3 Hugo Höfner (57.).

SV Erolzheim — TSG Achstetten 3:5 (1:3). Der SVE bewies trotz eines Blitzstarts des Bezirksligisten sehr gute Moral und glich nach der Pause durch einen Doppelschlag zum zwischenzeitlichen 3:3 aus. Knackpunkt der Partie war ein kurz danach vergebener Elfer des SVE. Tore: 0:1, 1:3 Daniel Rothenbacher (4./FE., 40./FE), 0:2, 3:5 Benedikt Amma (6., 86.), 1:2, 2:3 Kevin Bauer (32., 56.), 3:3 Simon Harder (58.), 3:4 Justin Mehle (73.).

TSV Kirchberg II — SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:4 (0:0). Die Heimelf hielt bis zur Halbzeit sehr gut dagegen. Nach dem Führungstreffer spielte der Bezirksliga–Aufsteiger die Partie dann aber problemlos nach Hause. Tore: 0:1 Louis Ruf (51.), 0:2, 0:3, 0:4 Leo Gnandt (59., 72., 82), 1:4 Joel Claus (88./FE).

FV Rot — SV Schemmerhofen 2:1 (0:0). Bei grenzwertiger Temperatur war während der gesamten Spielzeit kein Klassenunterschied festzustellen. Der FV hatte sogar mehr Ballbesitz und auch mehr Torchancen. Die Gäste kamen mit ihrer ersten Chance zum Ausgleich. In der Nachspielzeit entschied der letztjährige Halbfinalist die Partie. Tore: 1:0, 2:1 Alexander Thanner (57./FE., 90.+3/HE), 1:1 Marcel Link (75.).

TSG Achstetten II — SGM Baltringen/ Äpfingen 1:4 (0:2). Die neugegründete Spielgemeinschaft aus der A II hatte die reifere Spielanlage und ging deshalb auch als verdienter Sieger vom Platz. Tore: 0:1 Julian Fischbach (14.), 0:2 Florian Steiner (45.), 1:2 Daniel Piller (65.), 1:3 Oliver Frisch (76.), 1:4 Patrick Egle (90.+2).

SGM Muttensweiler/Hochdorf II — SV Burgrieden 1:5 (0:3). Bei hochsommerlichen Temperaturen dauerte es etwas, bis der Bezirksligist die Gastgeber in ernsthafte Gefahr bringen konnte. Doch nur acht Minuten nach dem Führungstreffer (21.) stand es 3:0 und die Partie war gelaufen. Auch in der zweiten Halbzeit spielten die deutlich überlegenen Gäste ihre spielerische Überlegenheit aus und kamen zu mehreren Chancen. Tore: 0:1 Hendrik Thanner (21.), 0:2, 0:5 Robyn Kröner (23., 78.), 0:3 Tim Petersohn (29.), 0:4 Deniz Cimen (55.), 1:5 Philip Ruß (90.).

Zuvor zogen bereits der SV Reinstetten und die SGM Ringschnait/Mittelbuch in die nächste Runde ein. Das Achtelfinale wird am 26. August in Reinstetten ausgelost.

Achtelfinale