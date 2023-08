Martins–Chorknaben singen in Skandinavien

Die St.-Martins–Chorknaben aus Biberach haben sich Ende Juli auf ihre jährliche Konzertreise begeben, die sie dieses Jahr nach Schweden und Dänemark führte. Nach der Konzert–Tour durch Deutschland 2022 war dies die erste Konzertreise ins Ausland seit Beginn der Pandemie.

Auf ihrer einwöchigen Konzert–Tour konnten sie auf gut besuchte und musikalisch anspruchsvolle Konzerte zählen. Diese sangen sie nach Zwischenstopp im deutschen Hameln in den dänischen Städten Hvalsö, Sjöborg, Esbjerg und in Schweden in den Städten Stockholm, Göteborg und Jonköping. Dabei fanden die Auftritte sowohl in eher dörflichen Gegenden als auch in der berühmten Gustav–Wasa–Kirche oder der Sophiakirche in Stockholm statt. Musikalisch boten die Konzerte Stücke der alten Meister wie Mozart und Palestrina über die „Landerkennung“ des norwegischen Komponisten Edward Grieg bis hin zu einigen Gospels einem breiten Publikum ein abendfüllendes Programm. Der Eintritt war unentgeltlich, die Chorknaben konnten sich jedoch über zahlreiche Spenden im Anschluss an die Konzerte freuen.

Neben den Konzerten fanden für die Sänger viele Freizeitaktivitäten statt, unter anderem besichtigten sie die Hauptstädte Kopenhagen und Stockholm und besuchten das schwedische Freilichtmuseum Skansen. In Esbjerg wurde die Chorknaben vom dort ansässigen Chor aufgenommen und konnten durch den Verbleib in Gastfamilien Land und Leute näher kennenlernen. Dort begleiteten die Sänger auch einen Gottesdienst, bevor es dann wieder zurück nach Deutschland zum einwöchigen Zeltlager in der Nähe von Kiel ging. Neben der Erholung von Busfahrten und den Konzerten standen in dieser Woche die Gemeinschaft nochmals ganz im Vordergrund, mit einer Nachtwanderung, Lagerfeuer, Spiel und Sport und einem gemeinsamen Strandbesuch.

Die St.-Martins–Chorknaben, gegründet von Paul Pfaff, gibt es seit 1962. Sie begleiten regelmäßig Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche St.-Martin in Biberach und in den Seelsorgeeinheiten und singen über das Jahr einige Konzerte. Dafür proben sie zweimal die Woche. Geleitet wird der Chor heute von Johannes Striegel, seit 2021 Kirchenmusiker der Stadtpfarrkirche und langjähriger Leiter der Martinschorknaben. Als Teil von Pueri Cantores sind sie Teil eines großen Chorverbands. Dabei organisieren sie ihr Chorleben und damit auch die jährliche Konzertreise selbst, mit Unterstützung eines Fördervereins.

Die Vorschola der Chorknaben beginnt am 7. November, Anmeldungen sind am 24. und 27. Oktober in den Räumlichkeiten der Chorknaben im Gemeindezentrum St.-Martin in Biberach am Kirchplatz 3—4 möglich. Ein genaueres Bild lässt sich unter chorknaben–biberach.de gewinnen oder bei einem Besuch eines von ihnen begleiteten Gottesdienstes oder Konzertes.