Die Zeit der rosafarbenen Zettel ist vorbei, seit Jahresbeginn gibt es für viele Patienten nur noch das E-Rezept. Aber funktioniert auch alles, wie geplant? Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich bei Ärzten und Apothekern im Raum Biberach umgehört.

Statt Zettelwirtschaft gibt es das Rezept beim Arzt ab jetzt digital. „Von der Idee her eine wirklich gute Sache“, findet Christopher Maier, Hausarzt in Hochdorf und Vorsitzender der Kreisärzteschaft Biberach. „In vielen Ländern gibt es das schon sehr lange.“ Dem Patienten erspart das E-Rezept künftig Fahrten oder Gänge in die Arztpraxis, weil der Arzt Folgerezepte im selben Quartal ausstellen kann, ohne dass man erneut mit der Versichertenkarte in die Praxis kommen muss. „Privatpatienten erhalten allerdings weiter Papierrezepte und auch Betäubungsmittel, nicht-rezeptpflichtige Medikamente und Hilfsmittel wie Bandagen können nicht über E-Rezepte verschrieben werden. „Das macht das Ganze im Moment etwas inkonsequent“, so Maier.

Für die Art und Weise, wie das E-Rezept in die Apotheke gelangt, gibt es drei Möglichkeiten: So kann in der Arztpraxis ein QR-Code ausgedruckt werden, der dann in der Apotheke eingescannt wird. „Im Zuge der Digitalisierung ist das aber nicht sinnvoll“, sagt Christopher Maier. Die zweite Möglichkeit ist die Smartphone-App „Das E-Rezept“ der Firma Gematik. Für die Anmeldung brauchen Versicherte allerdings einen PIN-Code und eine NFC-fähige Gesundheitskarte, um die kontaktlose Datenübertragung zu ermöglichen. Um eine PIN zu bekommen, müssen sich Versicherte bei ihrer Krankenkasse melden. Der dritte und einfachste Weg ist die elektronische Gesundheitskarte, die jeder Versicherte von seiner Krankenkasse erhalten hat. Mit dieser lässt sich das vom Arzt erstellte und signierte Rezept in der Apotheke abrufen.

„Das ist die Zukunft“

Allerdings ist genau die Signatur des Rezepts durch den Arzt ein Problem, denn oft sind die Patienten vor ihrem Rezept in der Apotheke. „Der Arzt muss jedes Rezept mit seinem Heilberufeausweis und seinem Pincode signieren“, sagt Maier. Konnte er dies früher in bestimmten Fällen auch für die Rezepte seiner Kollegen erledigen, sofern er den Patienten und seine Behandlungsgeschichte kannte, so ist dies künftig nicht mehr möglich, sagt Christopher Maier. Ein weiterer Nachteil des E-Rezepts sei auch, dass keine Anmerkungen des Arztes oder nachträgliche Änderungen mehr möglich seien. Im Moment laufe noch nicht alles rund und sei mit gewissem Mehraufwand verbunden. „Aber klar ist auch: Das ist die Zukunft“, so Maier.

Ähnlich sieht es auch sein Hausarztkollege Ralf Rothenbacher im Biberacher Ärztehaus. „Wir hatten kleine Startschwierigkeiten, aber am Ende der zweiten Woche läuft es nahezu problemlos.“ Auch der Großteil der Patienten habe sich inzwischen daran gewöhnt, dass er in der Regel kein Papierrezept mehr erhalte. „Schwierig ist es mitunter für Angehörige, die ein Rezept im Auftrag abholen sollen. Die müssen in der Apotheke dann die Gesundheitskarte der betreffenden Person dabei haben“, sagt Rothenbacher.

Gemischt ist die Stimmung in Sachen E-Rezept in einigen Biberacher Apotheken. „Technisch läuft es relativ stabil“, sagt Günther Allmann von der Allmann’schen Apotheke am Holzmarkt. Als kleines Problem sieht auch er aktuell noch, dass die Patienten oft schneller bei ihm sind als der Arzt das Rezept signiert hat. „Die wollen dann ihr Medikament und bei mir im Display steht: Kein E-Rezept vorhanden“, sagt er.

Vorteile für wohnortnahe Apotheken?

Einen Effizienz- oder Zeitvorteil sieht er aufgrund des E-Rezepts für seine Apotheke aktuell aber noch nicht. „Ich bin eher gespannt, wie sich das künftig alles verteilt“, sagt Allmann. Mussten Folgerezepte früher in der Arztpraxis abgeholt werden, landen sie nun quasi automatisch auf der Gesundheitskarte. „Da besteht also keine Notwendigkeit mehr, dass ich das Rezept in der Apotheke in der Stadt einlöse, die neben der Arztpraxis liegt. Insofern könnte das E-Rezept ein Vorteil für wohnortnahe, kleinere Apotheken sein“, sagt er.

Er sei ein großer Fan des E-Rezepts, sagt Federico Varini, Apotheker in den Sonnen-Apotheke am Obstmarkt. „Es ist für die Praxen, aber vor allem für die Patienten einfacher“, findet er. Rund 50 Prozent der Rezepte in der Apotheke seien aktuell digital. Auch Varini bestätigt, dass es mitunter Probleme gebe, wenn der Arzt das Rezept noch nicht signiert habe. „Es wäre gut, wenn die Ärzte ihre Patienten darauf hinweisen würden, wenn dies der Fall ist, damit sie nicht umsonst in die Apotheke gehen“, findet er.

Zeitersparnis bringe das E-Rezept seiner Meinung nach in der Apotheke momentan noch nicht. „Die Rezeptkontrolle läuft anders ab, mitunter mit dem Nachteil, dass wir es nun nicht auf Papier haben und etwas darauf notieren können.“ Er hoffe, dass das E-Rezept dazu beitrage, die Vor-Ort-Apotheken im Vergleich zu den Versandapotheken zu stärken.

„Keine wirklich tolle Erleichterung“

Noch keine Freundschaft hat Apotheker Andreas Ostertag von der Wieland-Apotheke auf dem Mittelberg mit dem E-Rezept geschlossen. Rund 75 Prozent der Rezepte kommen bei ihm inzwischen auf digitalem Weg an. „Es läuft reibungsloser als ich befürchtet habe“, sagt er. Auch Ostertag kennt inzwischen das Problem mit Rezepten, die noch nicht vom Arzt signiert sind.

Hin und wieder äußerten Kunden auch die Sorge, dass der Apotheker ihre ganze Krankengeschichte sehen könnte, wenn er die Gesundheitskarte in das Lesegerät steckt, um das E-Rezept abzurufen, sagt der Apotheker. „Ich sehe da aber gar nichts“, sagt er, „denn das E-Rezept ist nicht auf der Karte, sondern auf einem Server. Die Karte ist quasi nur die Erlaubnis, dass ich es dort abrufen darf.“

Probleme gebe es mitunter auch, wenn sich mehrere Medikamentverschreibungen auf einem Rezept befinden. „Das kann eine Weile dauern, bis die mir alle angezeigt werden“, so Ostertag. Er frage inzwischen immer sicherheitshalber nach. „Es läuft alles noch nicht rund, und eine wirklich tolle Erleichterung wird es nicht werden“, ist er mit seiner mehr als 30-jährigen Berufserfahrung überzeugt.