„Malteser-Glücksbringer“ sammeln wieder

Bis Weihnachten sammeln etliche Blaulichtorganisationen Schulen und Vereine Hilfspakete für bedürftige Familien in Osteuropa. In diesem Jahr unterstützen die Feuerwehren Dettingen, Erolzheim, Ellwangen, Maselheim und Spindelwag wieder die Glücksbringer der Malteser. Unter dem Motto „Malteser-Glücksbringer“ sammeln und helfen die Malteser in der Diözese Augsburg seit 15 Jahren in der Adventszeit und sammeln Pakete für notleidende Kinder, Familien und Senioren in den Regionen Gaesti und Tirgoviste. In Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen Schulen, Kindergärten, Pfarreien und Einzelspendern werden Pakete mit festgelegtem Inhalt gesammelt. An Weihnachten bringen ehrenamtliche Malteser-Helfer die Pakete zu bedürftigen Familien in die Region Gaesti im Süden Rumäniens. Seit dem Jahr 1990 fahren die Malteser in der Diözese Augsburg 64 Hilfstransporte nach Rumänien. Seit 2008 läuft die Aktion unter dem Motto „Glücksbringer“. Bisher brachten die „Glücksbringer“ circa 55.000 Lebensmittelpakete, 170 Paletten Kindernahrung sowie warme Winterkleidung in unsere Partnerregion Gaesti.

Die Sammelstelle am Feuerwehrgerätehaus Dettingen an der Iller, Kirchdorferstraße 23, ist von Montag, 4. Dezember, bis Samstag, 16. Dezember, zur Paketannahme geöffnet. Abgabezeiten sind jeweils Montag und Mittwoch von 19 bis 21 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Dort gibt es auch Packlisten und leere Kartons. Ein Paket enthält folgende Lebensmittel: ein Geschenk für Kinder (Malblock & Buntstifte/Kuscheltier), zwei Kilogramm Zucker, zwei Kilogramm Mehl, ein Kilo Reis, ein Kilo Nudeln, ein Päckchen Salz, ein Liter Speiseöl (keine Glasflaschen), zwei Packungen Kekse, zwei Packungen Früchtetee, zwei Tafeln Schokolade, ein Duschgel, eine Tube Zahnpasta und Zahnbürsten.