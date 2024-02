„Magie der Pferde“ auf dem Gigelberg

„Magie der Pferde“ heißt eine eine Pferdeshow, die von Samstag, 16. März, bis Sonntag, 24. März, auf dem Festplatz auf dem Biberacher Gigelberg gastiert. „Faszinierende Artistik, urkomische Komiker und edle Pferde vereint in einer Show“, heißt es in der Pressemitteilung. Eingebettet seien die einzelnen Darbietungen in eine „herzerwärmende Geschichte“ um eine junge Prinzessin, die sich auf eine Zeitreise begibt, um ein von bösen Mächten gefangen gehaltenes magisches Einhorn zu retten. Die Aufführungen beginnen samstags um 15.30 und 19.30 Uhr, sonntags um 15 Uhr sowie am Montag, Donnerstag und Freitag um 15.30 Uhr; der Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage. Karten sind erhältlich über die Ticket-Hotline 0176/43878223, online über Eventim sowie an den Aufführungstagen von 10 bis 12 Uhr sowie ab einer Stunde vor Beginn der Show. Stark ermäßigte Eintrittspreise gibt es an den Familientagen am Montag und Donnerstag.