Märchen sind ein Pfad in die Vergangenheit

Biberach

Märchen sind ein Pfad in die Vergangenheit

Biberach / Lesedauer: 2 min

Maria Magdalena Gonzalez ist eine professionelle Märchenerzählerin und hat die Schulung im Wohnpark am Jordanbad durchgeführt. (Foto: St.-Elisabeth-Stiftung )

Drei Mitarbeiterinnen des Wohnparks am Jordanbad haben eine Fortbildung zur Märchenvorleserin absolviert und können so den Bewohnerinnen und Bewohnern immer wieder eine lebhafte Märchenstunde anbieten - ein wertvoller Beitrag zur Lebensqualität. Durchgeführt wurde die Präventionsmaßnahme „Es war einmal … Märchen und Demenz“ vom Kompetenzzentrum Märchenland mit Sitz in Berlin, gefördert von der AOK Baden-Württemberg, teilt die St.