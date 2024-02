„Mad Dogs“ macht nach 25 Jahren Schluss

Die Classic Hard Rock Band „Mad Dogs“ verabschiedet sich nach nach 25 Jahren am Samstag, 24. Februar, in der Kulturhalle Abdera in Biberach von der Bühne. Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro an der Abendkasse.

Begonnen hat alles im Herbst 1998. Damals trafen sich in Ochsenhausen fünf Musiker und gründeten die „Mad Dogs“. Dies waren Arthur „Isi“ Isleb, Rudi Schaich, Rolf „Blocker“ Stephan, Michael Käfer und Dieter Eisenmann. Nachdem Rudi Schaich und Dieter Eisenmann die Band 2003 verließen folgten Gotthard Geißer und Andi Oberhofer.

2010 wurde aus dem Quintett ein Quartett und Isi übernahm zusätzlich die Rhythmusgitarre. Anfang 2014 verließ auch Andi Oberhofer die Band und nach knapp drei jähriger Pause konnte mit Role Brüchle ein neuer, passender Solo Gitarrist gefunden werden.

Die „verrückten Hunde“ stehen für gitarrenlastigen Cover-Hard-Rock. Zu ihrem Repertoire gehören auch Rockklassiker die nicht so oft zu hören sind. Im Programm sind Stücke von White Snake, Deep Purple, Garry Moore, Thin Lizzy, bis Nickelback und ZZ Top zu hören.