Lutz-Indoor-Cup steigt in Wilhelm-Leger-Halle

Die Nachwuchsfußballer des SC Pfullendorf (U19), des FV Ravensburg (U17) und des VfL Pfullingen (U16) haben die ersten Turniere beim Lutz-Indoor-Cup des FV Biberach gewonnen. Das Hallenturnier in der Wilhelm-Leger-Halle geht noch bis Freitag.

Am Mittwoch, 3. Januar, steigt nun laut einer Mitteilung des FV Biberach das U12/U13-Turnier (ab 9 Uhr). Am Donnerstag, 4. Januar, messen sich ab 9 Uhr die U10/U11-Kicker. Zum Turnierabschluss treffen am Freitag, 5. Januar, ab 9 Uhr die Nachwuchsfußballer der Altersgruppen U9/U7 aufeinander.

Insgesamt hatten sich 111 Mannschaften für die Turniere in der Kreisstadt angemeldet. Der FVB führt dabei das Konzept der „Biberacher Challenge Days“ fort - namhafte überregionale Mannschaften treten bei den Turnieren gegen die besten Teams aus der Region an. Folgende überregionale Mannschaften sind nach FVB-Angaben unter anderem dabei: Stuttgarter Kickers, VfR Heilbronn, Young Boys Reutlingen, FV Illertissen, SC Pfullendorf, SV Zimmern, SV Vaihingen, SV Böblingen, 1. FC Eislingen, VfR Pfullingen, SV Fellbach, VfL Kirchheim, VfL Waiblingen, TSV Kottern, VfB Friedrichshafen, FV Ravensburg, FC Lindenberg, VfL Herrenberg und Spvgg Cannstatt.

Aus der Region spielen unter anderem mit: TSG Ehingen, FV Olympia Laupheim, TSV Blaustein, SV Weingarten, FC Inter Laupheim, SGM Mengen, TSV Neu-Ulm, SC Unterweiler, VfL Munderkingen, FV Bad Schussenried, FC Mittelbiberach, SGM Mettenberg und TSV Ummendorf.

Nach Angaben des FV Biberach ist beim Lutz-Indoor-Cup der Eintritt frei.