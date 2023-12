Lust auf Studium wecken: So läuft ein Schulpraktikum an der Hochschule

Woher soll man wissen, was man einmal studieren möchte, geschweige denn, welchen Beruf man ausüben möchte? Am besten, indem man ganz viel ausprobiert und hinein schnuppert. Teresa Rampas vom Wangener Rupert-Neß-Gymnasium hat ihr Berufsorientierungspraktikum an der Hochschule Biberach (HBC) im Bereich Energie-Ingenieurwesen absolviert.

Auf einer Ausbildungsmesse hatte die Schülerin den Studiengang kennengelernt. „Das Energie-Ingenieurwesen hat mich direkt angesprochen“ erzählt sie. Denn in dem Beruf könne man aktiv zur Energiewende beitragen und mithilfe von intelligent zusammengestellten Energiesystemen wirklich etwas bewirken kann, sagt die Gymnasiastin. Vor allem die Forschung zu erneuerbaren Energien sei für sie interessant, denn ihre Stärken liegen im naturwissenschaftlichen Bereich. „Außerdem wollte ich gerne einen Einblick in den Alltag an einer Hochschule bekommen, um eine bessere Vorstellung zu bekommen, wie es ist zu studieren.“

Das stand alles auf dem Programm

Für das Praktikum mit dem Titel „Berufsorientierung am Gymnasium“ (Bogy) war sie eine Woche am Institut für Gebäude- und Energiesysteme. Sie besuchte Vorlesungen und erhielt praktische Einblicke und Projekte. Die Vorlesungen in verschiedenen Semestern zeigten der Schülerin die Komplexität von Energiesystemen und die Notwendigkeit einer nahtlosen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Online-Vorlesungen über Baubiologie, Mathematik und eine Praktikumsaufgabe zur Programmierung einer Temperatur-Ampel mit Python erweiterten ihre Perspektiven und Fähigkeiten.

Labore wie das für thermische Energiesysteme und das Smart Grid Labor ermöglichten praxisnahe Einblicke. Teresa Rampas führte Messungen an einer PV-Anlage durch, erforschte das Projekt PV Diesel Global und erfuhr mehr über das Forschungsprojekt QEWSplus, das sich mit der Optimierung oberflächennaher Geothermiesysteme befasst.

3D-Modell erstellen und drucken

Besonders gut habe ihr der Besuch der Innomeile gefallen, erzählt sie. Dort können Studierende mit ihren Ideen Projekte weiterentwickeln und bekommen bei der Umsetzung Beratung und Hilfe von der Gründerinitiative. Im Maker Space der Innomeile durfte die Zehntklässlerin ein kleines 3D-Modell erstellen, schneiden und anschließend mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Unterstützung erhielt sie dabei von Felix Oppold, Mitarbeiter der Gründerinitiative.

„Etwas schade finde ich, dass der Frauenanteil in den Vorlesungen, die ich besucht habe, doch noch ziemlich gering ist, obwohl es dafür eigentlich keinen wirklichen Grund gibt“, zieht die Schülerin Bilanz. Sie ist dennoch überzeugt, dass sich das Verhältnis mit der Zeit ausgleichen wird. Und wer weiß, vielleicht wird sie eines Tages selbst den Frauenanteil im Studiengang Energie-Ingenieurwesen an der Hochschule Biberach in die Höhe treiben. „Wir würden uns auf jeden Fall freuen“, so Marion Denninger von Stabsstelle am Institut für Gebäude- und Energiesysteme.

So lautet Teresa Rampas Fazit

Insgesamt war das Praktikum für Teresa Rampas eine, wie sie sagt, „lohnende Erfahrung“. Neben Einblicken in das Studierendenleben, konnte sie die Komplexität von Energiesystemen und die verschiedenen Strategien und Forschungen auf diesem Gebiet verstehen lernen.

Der Studiengang Energie-Ingenieurwesen lädt am Dienstag, 19. Dezember, von 17 bis 19 Uhr zum „Open Lab“ ein mit Laborführung, Schnuppervorlesung und Einblicken in Geothermie und Wärmepumpen, Temperaturmessungen und intelligente Energieversorgungsnetze. Die Veranstaltung findet am Campus Stadt in Gebäude G Raum G1.02 statt. Weitere Infos gibt es unter www.hochschule-biberach.de/open-lab