Lotto-Bezirkspokal: Ein Bezirksliga-Duell im Halbfinale

Ein Bezirksliga-Duell gibt es im Halbfinale des Fußball-Lotto-Bezirkspokal der Männer: Der SV Reinstetten empfängt den SV Baustetten. Das ergab die Auslosung bei der Hallenkreismeisterschaft in Biberach unter Leitung von Bezirkspokalspielleiter Christian Beth und Bezirksspielleiter Hubert Übelhör. Die Lose in der BSZ-Halle zog dabei der frühere Bezirksspielleiter Erich Lämmle.

Im zweiten Halbfinale empfängt der A-I-Ligist SGM Ummendorf/Fischbach den Bezirksligisten TSG Achstetten. Die beiden Halbfinals sind für den 24. und 25. April terminiert.

Die Halbfinals im Bezirkspokal der Frauen sollen am 30. März ausgetragen werden, die ebenfalls in der BSZ-Halle ausgelost wurden. Bezirksligist SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz empfängt dann den Regionenligisten SV Reinstetten. In einem Bezirksliga-Duell gastiert die SGM Alberweiler II/Warthausen II beim FC Wacker Biberach.