Die aktuelle Pflegebedarfsplanung des Landkreises Biberach hat es erneut deutlich vor Augen geführt: die Bevölkerung wird älter und der Pflegebedarf wird höher. Lokale Unterstützungsnetzwerke gelten als ein Lösungsansatz. Gertraud Koch von der Altenhilfefachberatung des Landkreises stellte im Sozialausschuss des Kreistags das Modell „Sorgende Gemeinschaft“ vor.

„Wir wollen den Kopf nicht in den Sand stecken“, sagte Sozialdezernentin Petra Alger angesichts der düsteren Aussichten, für die vor allem der demografische Wandel und der Fachkräftemangel verantwortlich sind. Der Weg müsse daher in andere Richtungen führen, etwa Netzwerke wie sorgende Gemeinschaften. „Wir unterstützen hier beim Aufbau, können sie aber nicht vorschreiben“, sagte Alger. Landrat Mario Glaser bezeichnete sie als schönen Baustein, stellte aber klar: „Die sorgende Gemeinschaft ist keine Antwort auf den Pflegebedarf.“

Sorgende Gemeinschaften sollen vor allem Begegnung ermöglichen. Aber auch Hilfsdienste wie Schneeschippen oder Rasenmähen können organisiert werden. (Foto: Andreas Gebert/dpa )

Auch Gertraud Koch betonte, dass es nicht um Pflege gehe. Stattdessen geht es in diesen Netzwerken um Unterstützung in Notsituationen und vor allem Begleitung - am besten, bevor eine Hilfssituation eintritt. Dazu könnten Tätigkeiten wie Rasenmähen oder Schneeschippen gehören. „Noch wichtiger ist aber die Begegnung, das Schwätzen“, sagte Koch. Für die Menschen sei es wichtig, dass sie sich nicht allein fühlen. Dabei müsse eine Sorgekultur geschaffen werden, in der man sich nicht stigmatisiert fühle, wenn man Hilfe annehme.

„Doch es geht nicht nur um ältere Menschen mit Beeinträchtigung und deren Angehörige, sondern alle Bürger“, sagte Koch und ergänzte: „Jeder kann seine Fähigkeiten einbringen und jeder kann teilhaben.“ Wichtig ist, viele Bürger und Akteure einzubeziehen und auf bestehende Strukturen aufzubauen. „Sorgende Gemeinschaften sehen an jedem Ort anders aus.“

In Riedlingen, Hochdorf oder Schemmerhofen sind solche Strukturen bereits geschaffen worden. In Hochdorf entschied der Gemeinderat, das Gemeinschaftsprojekt des Vereins Lebensqualität und der Gemeinde auch 2024 mit 3000 Euro zu unterstützen. Diese Unterstützung ist wiederum Voraussetzung dafür, dass der Verein bei der Pflegekasse Fördermittel in selber Höhe beantragen kann. Die Altenhilfeberatung des Landkreises informiert über weitere Fördermöglichkeiten.

Die Sorgende Gemeinschaft Hochdorf bietet Hilfsdienste von Gartenarbeiten über Tierbetreuung bis zu technischer Unterstützung bei Fernseher oder Handy an. Die Hilfe wird mit einem Stundensatz von zwölf Euro für Nichtmitglieder in Rechnung gestellt. Lebensqualität-Mitglieder zahlen neun Euro.

Hans Petermann (FWV) gab zu bedenken, dass es immer schwieriger werde, ehrenamtliche Personen zu gewinnen. „Die Leute wollen sich ehrenamtlich engagieren, aber eher projektbezogen und nicht starr“, sagte Simon Özkeles (SPD). Waltraud Riek (Frauen) hält die sorgende Gemeinschaft für eine gute Idee. Sie stellt sich die Frage, „wie man die Menschen erreicht, die sich beteiligen und Personen, die auch bei schwierigen Sachen helfen“.

Gertraud Koch berichtete, dass dem Prozess in Hochdorf beispielsweise eine Bürgerbefragung vorausgegangen sei. Die größere Herausforderung sei aber, jemanden zu finden, der die Hilfe organisiert. Dem stimmte Landrat Glaser zu: „Es scheitert nicht daran, dass genug Menschen helfen, sondern daran, dass man keinen Kümmerer findet.“

Diese Kapazitäten hätten die meisten Gemeinden nicht. Dem stimmten auch die Kreisräte und Bürgermeister Jürgen Köhler und Marcus Schafft (beide CDU) zu. Sorgende Gemeinschaften seien wichtig, so Köhler, man dürfe aber auch die schon aktiven Vereine nicht überlasten.