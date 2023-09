LKW–Fahrer schießt auf Auto

Ein LKW–Fahrer soll am Mittwochmittag auf einen anderen Autofahrer geschossen haben. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Demnach wurden Zeugen gegen 14.15 Uhr auf einen Mann in einem blauen Laster mit weißem Auflieger aufmerksam. Diese war in der Ulmer Straße in Richtung Warthausen unterwegs. Der Fahrer soll zunächst aus seinem Fahrzeug in Richtung des vorausfahrenden Autofahrers geschrien haben. Dann zielte er auf Höhe der Einmündung zur Birkendorfer Straße mit einer Pistole auf das Auto und gab einen Schuss ab. Anschließend fuhren beide in Richtung Warthausen davon.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Lkw–Fahrer. Der mutmaßliche Schütze blieb jedoch verschwunden. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise. Der Lkw–Fahrer soll etwa 40 Jahre alt sein. Er trägt eine Glatze und einen kurzen Bart am Kinn.