Literatur–Lunch am 5. September zu Friedrich Schiller

Mittagspause im Grünen und literarische Inspiration: Das ist LiLa–Literatur–Lunch. Am Dienstag, 5. September, gibt Kerstin Bönsch um 12.15 Uhr Impulse zu Leben, Werk und Wirken Friedrich Schillers (1759—1805), wohl einer der bekanntesten deutschen Autoren aller Zeiten. Dies teilt die Christoph–Martin–Wieland–Stiftung mit. Der Mann des „Wahren, Schönen und Guten“ gilt gleichzeitig als Weltbürger, Revolutionär und Verfechter der Freiheit. In rund 15 Minuten komprimiert erfahren die Besucherinnen und Besucher mehr über den Dramatiker, Lyriker, Essayisten und Menschen Friedrich Schiller und können sich anschließend über das Gehörte bei einem Mittagssnack austauschen. Die Veranstaltung findet wetterabhängig im oder am Wieland–Gartenhaus, Saudengasse 10/1, in Biberach statt. Das Angebot ist kostenlos und ohne Anmeldung. Der Veranstalter freut sich über eine Spende. Der letzte Literatur–Lunch am Dienstag ist am 10. Oktober und widmet sich Ingeborg Bachmann.

Weitere Informationen zum Literatur–Lunch gibt es auf der Homepage www.wieland–museum.de