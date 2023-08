Lions–Club spendet Sonnen– und Regenschutz ans Hölzle

Noch rechtzeitig vor Beginn der „Hölzle–Saison“ konnte das vom Lions–Club Biberach mit einem Betrag von 3500 Euro zugesagte große Sonnen– und Regenschutzsegel über dem zentralen Platz des Ferienwaldheims Hölzle installiert werden. „Es hat uns bei den Wetterkapriolen der letzten Wochen bereits sehr große Dienste erwiesen“, erläuterte Steffen Mohr, der Leiter des Hölzle, beim gemeinsamen Fototermin.

Die Durchführung der ersten Ferienlager für Jugendliche geht auf das Jahr 1958 zurück. Heute werden Jahr für Jahr in den Sommerferien rund 1200 Kinder und Jugendliche in drei jeweils zweiwöchigen Abschnitten von 250 Helferinnen und Helfer bei ihren verschiedenen Aktivitäten betreut. Damit ist das Hölzle im Ferienkalender der Region Biberach nicht mehr wegzudenken.

„Wir haben diese Anfrage wirklich gerne aufgegriffen und das Vorhaben als ein für uns sehr wichtiges regionales Projekt aus den Erlösen unserer Activities Adventskalender und Frühschoppen unterstützt“, so Stefan R. Mayer, der amtierende Präsident des Lions–Clubs, der zusammen mit dem Activity–Beauftragten Günther Wall zur Übergabe gekommen war. Dekan Matthias Krack und Frieder Zügel, Vorsitzende der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Biberach, bedankten sich für die großzügige Unterstützung. „Ohne das Engagement des Lions–Clubs Biberach hätten wir dieses für uns so wichtige Projekt nicht so schnell realisieren können“, so die beiden Vorsitzenden.