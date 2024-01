Lions-Club feiert erfolgreichen Jazz-Frühschoppen

Rund 400 Gäste haben am Sonntag den traditionellen Lions-Jazz-Frühschoppen in der Gigelberghalle besucht. Lions-Präsident Stefan R. Mayer konnte bereits am frühen Nachmittag ein positives Fazit ziehen: Auch in diesem Jahr waren zum 20. Frühschoppen des Lions-Clubs Biberach ähnlich viele Besucher gekommen wie im vergangenen Jahr, als das erste Mal nach Corona-Pause der Frühschoppen wieder stattfinden konnte.

Bereits deutlich vor dem eigentlichen Beginn um 11 Uhr füllte sich die Halle zunehmend. Die einen waren vor allem gekommen, um die Band „Grass Root Ties“ aus München mit Schwerpunkt auf Bluegrass, Akustik-Blues, Swing und Country zu hören. Andere nutzten die Möglichkeit zu lockeren Gesprächen mit Freunden oder auch der lokalen Polit-Prominenz.

So waren neben Landrat Mario Glaser und mehreren Gemeinderäten auch der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger sowie die beiden Biberacher Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD) zu Besuch. Auch Ochsenhausens neuer Bürgermeister Philipp Bürkle genoss seinen ersten Lions-Frühschoppen. Lions-Präsident Mayer habe sich besonders gefreut, dass auch Mitglieder anderer Lions-Clubs aus der Region sowie aus anderen Service-Clubs zahlreich gekommen waren, wie zum Beispiel dem Rotary-Club oder dem Round Table.

In seiner Begrüßungsrede ging Mayer darauf ein, dass die Veranstaltung mehreren sozialen Zwecken dient. So gehe ein Teil des Erlöses der Veranstaltung an die Lebenshilfe Biberach. Außerdem würden mit dem Rest weitere Projekte unterstützt, wie die Verbesserung der weltweiten Wasser- und Sanitärversorgung und Hygiene (WaSH-Projekt) oder auch regional der ISAM-Kompositions-Wettbewerb an der Landesakademie Ochsenhausen.

Auch die Brillensammelaktion sei ein voller Erfolg gewesen. Bei diesem Projekt würden Menschen in Afrika, darunter hauptsächlich Kinder, behandelt, die an Augenkrankheiten wie dem grauen Star leiden. Zwei volle Wäschekörbe Brillen brachten die Besucher insgesamt mit.

Schatzmeister Eberhard Lehmann zeigte sich am Ende dann auch mit den Zahlen zufrieden: „Wir sollten ähnlich viel Reinerlös erzielt haben wie im vergangenen Jahr, was sehr positiv ist.“ Es könnte sogar noch etwas mehr sein, weil sich der Lions-Club Biberach über eine besondere Unterstützung freuen konnte. Der Lions-Club Tettnang-Montfort hatte bei gemeinsamen Aktionen mit den Biberachern vom Frühschoppen erfahren und entschieden, mit einer Spende von 500 Euro mit zum Erlös beizutragen.

Tettnangs Präsident Winfried Mühlebach überbrachte die besten Grüße aus Tettnang und einen entsprechenden Spendenscheck. Präsident Mayer brachte es am Ende auf den Punkt: „Hier haben so viele unserer Mitglieder unermüdlich mitgearbeitet, da ist es schön, wenn diese Veranstaltung erfolgreich unseren Zwecken dient.“