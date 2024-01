Lions-Club Biberach sammelt gebrauchte Brillen

Rund 300 gebrauchte Brillen hat Steffen Rapp, Betriebsleiter von Optik Schilling in Biberach, diese Woche an Uta Rainer-Schreiber vom Lions-Club Biberach übergeben. Sie kommen in ein Brillen-Recyclingprojekt des Clubs, der damit Menschen mit Sehschwäche in Entwicklungsländer unterstützt. Daran kann auch jeder Besucher mitwirken, der am Sonntag, 14. Januar, ab 11 Uhr zum Lions-Frühschoppen in die Gigelberghalle kommt.

Neben gutem Essen und Trinken sowie Musik von der Grass Root Ties aus München gibt es dort auch eine Sammelaktion für gebrauchte Brillen. „Das haben wir in früheren Jahren schon gemacht und nehmen es in diesem Jahr wieder auf, nachdem wir eine Anfrage von Optik Schilling erhalten haben“, sagt Uta Rainer-Schreiber, Mitglieder-Beauftragte des Lions-Clubs Biberach.

„Wir fragen Kunden beim Kauf einer neuen Brille meist gezielt danach, ob sie noch gebrauchte Brillen zu Hause haben, die sie nicht mehr brauchen“, sagt Steffen Rapp. Manche Kunden würden auch selbst nachfragen, ob sie ihre alten Brillen dem Optikergeschäft überlassen dürften. Rund 300 Brillen samt Etuis sind auf diese Weise in den vergangenen Monaten zusammengekommen. „Und das sind nicht nur günstige Kassengestelle, sondern zum Teil richtig teure Modelle“, sagt Rapp.

Vier große Schachteln voll mit gebrauchten Brillen konnte Uta Rainer-Schreiber bei Optik Schilling in Empfang nehmen. „Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher unseres Frühschoppens zu Hause auch nochmals nachzuschauen, ob sie noch Brillen haben, die sie nicht mehr benötigen, und diese mitzubringen, ohne Etuis.“ Die Gläser und Gestelle sollten allerdings nicht beschädigt sein. In der Gigelberghalle wird es eine Sammelstation dafür geben.

Anschließend werden die Brillen an ein Recyclingprojekt des Clubs weitergereicht. Denn Millionen Menschen in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen fehlt immer noch an grundlegender augenmedizinischer Betreuung. Die Lions haben diesen dringenden Bedarf an Sehhilfen erkannt und sammeln deshalb wiederverwendbare Brillen.

Die Brillen werden in offiziellen Lions-Brillenrecyclingzentren in brauchbare und unbrauchbare Brillen sortiert, verarbeitet und in den Bestand für Sehkraftinitiativen auf der ganzen Welt aufgenommen. Beschädigte Brillen, die nicht mehr verwendet werden können, werden der Edelmetallgewinnung und Schrottverarbeitung zugeführt. Auf diese Weise tragen die Lions auch dazu bei, die Deponieabfälle zu minimieren.

Info: Der Lions-Frühschoppen am Sonntag, 14. Januar, in der Gigelberghalle dauert von 11 bis 15 Uhr. Der Eintritt an der Tageskasse kostet 15 Euro, im Vorverkauf 13 Euro. Karten gibt es bei der Kreissparkasse Biberach am Zeppelinring, bei Schreibwaren Mayer „Der Pflüger“ sowie in der Kloster-Apotheke in Ochsenhausen. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt.