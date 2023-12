Linien- und Sammeltaxiverkehr an Weihnachten und über den Jahreswechsel

Heiligabend und Silvester fallen dieses Jahr auf einen Sonntag. Die Linienbusse und Anrufsammeltaxis fahren daher nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Dies teilen die Stadtwerke Biberach mit. Am 24. Dezember endet der Linien- und Anrufsammeltaxibetrieb wie in den vergangenen Jahren früher. Die letzte Heimfahrmöglichkeit ab Biberach Stadtmitte besteht an Heiligabend mit dem Anrufsammeltaxi um 16.15 Uhr ab ZOB/Bahnhof. Betriebsschluss ist an Heiligabend um 16.45 Uhr. Die letzte Fahrt der Linie 11 beginnt um 13.35 Uhr ab Bad Buchau Hauptstraße nach Biberach ZOB/Bahnhof. Die Fahrten der Linie 11 um 16.45 Uhr ab ZOB/Bahnhof Richtung Bad Buchau und um 17.35 Uhr ab Bad Buchau Hauptstraße Richtung Biberach werden am 24. Dezember nicht durchgeführt.

An Silvester besteht das normale Sonntagsangebot auch abends und in der Nacht. Die Anrufsammeltaxis fahren in der Silvesternacht bis etwa 00.45 Uhr. Wegen möglicher Feierlichkeiten auf dem Marktplatz wird am 31. Dezember ab 22 Uhr anstatt der Haltestellen Wielandstraße und Marktplatz die Ersatzhaltestelle Viehmarkt/Zeppelinring zu den Bedienzeiten vom Marktplatz fest angefahren. Das Angebot der Linie 11 steht an Silvester ganz normal nach Sonntagsfahrplan zur Verfügung.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag 2024 gilt das normale Fahrplanangebot für Sonn- und Feiertage.

Weitere Informationen zu den Fahrzeiten der Linienbusse und des Anrufsammeltaxis geben die Mitarbeiter der Stadtwerke Biberach GmbH unter Telefon 07351/30250150. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage www.swbc.de eingesehen werden.