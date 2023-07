Linien 3 und 4 fahren wieder im Halbstundentakt

Mit Beginn des Monats August vollzieht sich bei den Stadtwerken Biberach ein Wechsel des Auftragnehmers im Stadtlinienverkehr. Die Regionalverkehr Alb–Bodensee GmbH (RAB) sowie die Firma Fromm Reisen übernehmen die Bedienung der Stadtbuslinien von der Firma Bayer. Ab diesem Dienstag (1. August) gibt es auch wieder das gewohnte Fahrtenangebot auf den Stadtbuslinien 3 und 4.

Im Zuge des Wechsels des Auftragnehmers im Stadtlinienverkehr werden die Fahrplankürzungen der Linien 3 und 4 aufgehoben, die Linien verkehren wieder regulär im Halbstundentakt. Geplant ist auch das Fahrtenangebot der Linie 5 baldmöglichst wieder im vollen Umfang anbieten zu können. Der neue Auftragnehmer RAB und Fromm Reisen als Subunternehmer sind weiterhin intensiv mit der Einstellung zusätzlicher Fahrerinnen und Fahrer bemüht, teilen die Stadtwerke in einer Presseinformation mit.

Ende August soll das Angebot auch auf der Linie 5 wieder normal im Halbstundentakt gefahren werden. Der Arbeitsmarkt beim Fahrpersonal bleibt bundesweit jedoch angespannt. Die Stadtwerke Biberach und ihre Auftragnehmer werden auch zukünftig versuchen, das gewohnt gute und verlässliche Fahrtenangebot aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen sind bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351 30250—150, per Mail an [email protected] oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage unter www.swbc.de eingesehen werden.