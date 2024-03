Frei nach dem Motto: „Einmal bezahlen - überall dabei sein“ ist die Biberacher Musiknacht ins 27. Jahr gegangen. In 17 Lokalen spielten am Wochenende insgesamt 19 Bands. Dabei reichte das Angebot von Blues/Bluesrock über Swing, Funk, Ska und Rock 'n' Roll bis hin zu Folkigem und Rock/Pop in diversen Schattierungen. Zum Mitsingen und Mittanzen fand so fast jeder das Passende für sich.

Männer mit Luftgitarren

Im Weißen Turm etwa startete „Cold Turkey“ ihr Best-of-Rock-Programm mit „Ballrom Blitz“, einem Hit der Glamrockband „The Sweet“ aus dem Jahr 1973. Witzig war, dass zwei Luftgitarrenspieler mit aufblasbaren Instrumenten die Tanzfläche stürmten. In Staib's Brotbar trat „Living Tones“ auf. Die Münchner Band begeisterten vor acht Jahren schon einmal die Besucher mit ihrem Mix aus Pop, Rock, Latin und Funk mit jazzigen Anleihen.

Unterstützung aus dem Publikum mit Luftgitarre: „Cold Turkey“ im Weißen Turm (Foto: Georg Kliebhan )

Bei der VHS traten die „County Boys“ auf, die sich dem Country verschrieben haben. Songs von Willie Nelson bis hin zu Johnny Cash standen auf dem Programm. Eine Gruppe Frauen und Männer, die vor Jahren zusammen einen Kurs in Linedance absolviert hatten und in verschiedenen Ortschaften um Biberach wohnen, nahmen das zum Anlass, sich mal wieder zu treffen und zur Musik der „County Boys“ zu tanzen. Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer in Reihen vor- und nebeneinander tanzen.

Bei Country mit den „County Boys“ tanzten Line-Dance-Freunde (Foto: Georg Kliebhan )

Auch im Komödienhaus war die Stimmung super. Die Musikschule Tritonal zeigte in verschiedenen Formationen, was die Schüler inzwischen drauf haben. Ein Duett mit etwas ruhigeren Tönen begeisterte ebenso wie eine Hardrockband. Bei dem Klassiker „Paranoid“ von „Black Sabbath“ wurde wie wild getanzt und mitgesungen. Auch im Poco Loco war die Stimmung am Kochen. „Thunderflowers“, eine Band aus Biberach und Umgebung, heizte dem Publikum mächtig ein. Ebenso im Gemeindehaus St. Martin: Dort lieferte die Band „Lakeside“ vom Bodensee feine Rock- und Metal-Covers ab.

(Foto: Georg Kliebhan )

Im Abdera trat das Ulmer Duo „Funkwelle“ auf. Mit im Gepäck hatten sie Alex und Sabse, zwei Mädchen der Tanzschule „TenDance - The Next Level“. Mit ihrem Disco-Funk-Pop mit analogen Synthesizern und dem schönen Gesang, der an Mia erinnerte, lieferte „Funkwelle“ eine abwechslungsreiche Show ab. Als Homage an Jane Fonda verteilten die Tänzerinnen Sprungseile, Hula-Hoop-Reifen und Bänder ans Publikum, das damit tanzte, und an den Fitness-Boom der 80er erinnern sollte.

Funkwelle aus Ulm überzeugte im Abdera und hatte einige Tänzerinnen dabei. (Foto: Georg Kliebhan )

Auf den Straßen Biberachs war allerhand Publikum unterwegs. Es wurden Infos über die Auftritte der Bands und die Lokalitäten ausgetauscht. So erfuhrt man, wo die beste Stimmung war. Das „Kneipenhopping“ endete dann jäh, als um 22.30 Uhr der Regen einsetzte. Die meisten Musikfans hatten aber zu diesem Zeitpunkt schon ihre Lieblingsband gefunden und so blieb der „Run“ auf andere Lokale aus.

(Foto: Georg Kliebhan )

So lautet das Fazit des Vereins Biberacher Musiknacht

Fast ein Allzeit-Hoch hat der veranstaltende Verein Biberacher Musiknacht am Freitag bei den Besucherzahlen geknackt. 2600 Menschen waren an dem Abend unterwegs, berichtet der Vorsitzende Stefan Kauschke. „Wir hatten gut gefüllte Locations, zufriedene Wirte und Gastgeber“, berichtet er.

„Was uns besonders freut, dass das Publikum von Jung bis Älter bunt gemischt war, jede Band hat funktioniert.“ Für das Organisationsteam der Musiknacht heiße das, „das wochenlange Planen und Vorbereiten hat sich ausgezahlt“. Kauschke dankt allen Helfern, Sponsoren und Unterstützern aus der Verwaltung für ihr Engagement.