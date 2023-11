Biberach

Licht aus in 44 Stadt- und Landkreisen

Kreis Biberach / Lesedauer: 2 min

Das Licht ging am Donnerstag vielerorts in sozialen und öffentlichen Einrichtungen Baden-Württemberg für 25 Sekunden aus – als Protest gegen die sozialen Kürzungen des Bundes. (Foto: Caritas )

Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 sieht Kürzungen in Höhe von 25 Prozent für die soziale Infrastruktur vor. Die Auswirkungen würden auch in Baden-Württemberg zu spüren sein: 4000 Stellen für Freiwilligendienste müssten gestrichen werden, Migrationsberatungsstellen müssten schließen, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas Biberach-Saulgau.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 20:19