Letztmals gibt es „Spaß am Samstag“

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Band StafflBlech präsentiert auf dem Kesselplatz Arrangements von Viera Blech und Berthold Schick über böhmisch, mährische Polkas, Märsche und Walzer bis hin zu Titel aus dem Rock-, Pop- und Blasmusikbereich. (Foto: Martin Aßfalg )

Alle interessierten Kulturliebhabenden können sich am Samstag, 2. September, auf das Programm bei „Spaß am Samstag — Kultur in der Innenstadt“ freuen.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 14:35 Von: sz