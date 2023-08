Biberach

Letztes Saisonspiel für Beavers steht an

Biberach

Für die American Footballer der Biberach Beavers (hinten von links Michael Van Deripe und Alexander Funk) steht das letzte Spiel der Saison in der Regionalliga Südwest an. (Foto: Volker Strohmaier )

Für die American Footballer der Biberach Beavers steht das letzte Spiel der Saison in der Regionalliga Südwest an. Am Sonntag treten die TG–Footballer beim Tabellendritten, den Reutlingen Eagles (8 Spiele/10:6 Punkte), an.

03.08.2023