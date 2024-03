Letztes Feierabendkonzert in der Fastenzeit mit Mozarts Klarinettenquintett

Unter dem Titel „Mozarts Klarinettenquintett - Ein Werk der Freundschaft“ erklingt am Freitag, 22. März, um 18 Uhr in der evangelischen Spitalkirche in Biberach ein Teil des berühmten Quintettes in A-Dur für zwei Violinen, Viola, Violoncello und Klarinette von Wolfgang Amadeus Mozart. Mit dem Konzert endet die Reihe der Feierabendkonzerte in der Fastenzeit.

Das Stück gilt laut Pressemitteilung als eine der schönsten Freundesgaben der Musikgeschichte, da Mozart es seinem Freund, dem Klarinettisten Anton Stadler widmete. Besonders der zweite Satz erinnert an eine intime, kammermusikalische Version des Adagios aus dem Klarinettenkonzert. Die Musiker sind Günther Luderer und Klaus Pfalzer an der Violine, Michele Costantini an der Viola, Anja Korsmeier am Violoncello und Katrin Egging an der Klarinette.

Ein besonderes Augenmerk liegt an diesem Tag auf Pfarrer Ulrich Heinzelmann, der die Musik mehr als 20 Jahre mit ausgewählten Texten begleitet und bereichert hat. Wie und wer die Feierabendkonzerte in der Adventszeit weiter begleitet, wenn Ulrich Heinzelmann im Ruhestand sein wird, ist noch offen. Der Eintritt ist wie immer frei. Die Vortragenden freuen sich über eine Spende für Kirche und Bruno-Frey-Musikschule.