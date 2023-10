Letzte Führung durch den Wieland-Park

Die letzte Führung in diesem Jahr durch den Wieland-Park findet am Samstag, 14. Oktober, statt. Organisiert werden die Führungen von der Wieland-Gesellschaft. Es lohnt sich diese Oase mitten in der Stadt zu durchlaufen und etwas über die Entstehung des Parks im Jahre 1999 nach den Plänen des Gartenarchitekten Hans Dieter Schaal zu erfahren. Auch über das Gartenhaus Wielands, der originäre Ort des Dichters in Biberach, gibt es einiges zu erzählen.

Wieland schrieb in einem Brief von 1768, er habe „ein artiges Gartenhaus gemiethet wo ich die angenehmste Landaussicht von der Welt habe, und, so nahe es meinem Hause in der Stadt ist, doch völlig auf dem Lande bin. Hier bringe ich des Sommers meine meisten müßigen Stunden zu.“ Durch den Park führen Barbara Leuchten und Regina Vogel.

Treffpunkt ist der Eingang zum Wieland-Park an der Saudengasse bei der Figur „Wieland im Sturm“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen. Weitere Informationen gibt es unter www.wieland-gesellschaft.de/Wieland-Park.