Wer hat die größte Tassen–Sammlung, die meisten Pflanzen oder die größte Menge an Swatch–Uhren? Einige Mitglieder der Biberacher SZ–Redaktion geben in den nächsten Wochen einen privaten Einblick in ihre Sammel–Leidenschaften. Dabei sind einige skurrile, aber auch weniger skurrile Dinge zusammengekommen.

Was haben Sie zu bieten?

Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind aufgefordert, mehr zu bieten als unsere Redakteurinnen und Redakteure. Möglicherweise sammeln Sie dieselben Dinge wie unsere Redakteure, haben aber mehr davon. Oder Sie haben eine andere, ausgefallene Sammeleidenschaft, von der Sie uns erzählen möchten und über die wir dann in Text und Bild berichten.

Wir schreiben über Sie

Unsere Volontärin Svenja Helfers schreibt zum Beispiel heute über ihre Teelichter–Sammlung, die aus 27 Lichtern und Kerzenhaltern besteht. Höchstwahrscheinlich gibt es im Landkreis Biberach jemanden, dessen Wohnung durch noch mehr Teelichter erhellt wird.

Dann gilt: Wer mehr zu bieten hat, meldet sich bei uns. Derjenige mit dem höchsten Gebot wird von einem Redakteur besucht, der daraufhin einen Artikel über die Sammel–Leidenschaft des Lesers oder der Leserin schreibt.

Erzählen Sie uns von Ihrer Sammelleidenschaft!

Oder aber: Sie haben eine andere kuriose Sammelleidenschaft, über die Sie uns erzählen wollen. Dann berichten wir gerne über Sie und schauen, ob jemand im Landkreis den gleichen, möglicherweise noch ausgeprägteren Sammeltick hat. Vielleicht bringen wir auf diese Weise auch Sammler zusammen, die bisher noch gar nicht voneinander wissen.

Ob Sie mehr bieten als unsere Redakteure oder eine eigene Sammelleidenschaft haben, melden Sie sich unter [email protected] unter dem Stichwort „Wer bietet mehr?“ Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse und Telefonnummer anzugeben, damit wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können.

Svenja Helfers geht mit 27 Teelichtern ins Rennen

Bestens vorbereitet für einen Stromausfall: 27 Teelichter und Kerzenhalter haben sich wie von Wunderhand bei mir angesammelt. Und das allein in den vergangenen zwei Jahren — die Teelichter, die ich beim letzten Umzug bei meinen Eltern zurückließ, rechne ich an dieser Stelle nicht mal dazu.

Auf den ersten Blick wirkt meine Teelichter–Schwäche so, als hätte ich ein Konsum–Problem und könne in der Kerzenabteilung einschlägiger Möbelgeschäfte bloß nicht standhaft bleiben. Das möchte ich natürlich nicht komplett abstreiten.

Hinter den Lichtern verbergen sich Geschichten

Dennoch verbinde ich einige der Lichter und Kerzenständer auch einfach mit schönen Erinnerungen, weil ich sie von mir lieben Menschen geschenkt bekommen habe. Die meisten habe ich von meiner Mutter bekommen — wen wundert es, von irgendwoher wird mein Faible für Leuchtmittel wohl stammen.

Zum Beispiel hat sie mir ein weißes Salzkristall–Teelicht geschenkt, damit ich es immer anzünden kann, wenn sie mir fehlt. Und ein rundes, goldenes Kerzenglas versteckte vermeintlich der Osterhase aka meine Mutter im Garten für mich (Ja, auch, wenn ich mittlerweile über 20 Jahre alt bin, werden an Ostern Sachen versteckt).

Können Sie überbieten?

Doch auch andere Menschen haben meine Vorliebe schon vernommen. So auch meine Tante, die mir einen weißen Schweinchen–Kerzenständer zum Abschied schenkte, als ich die Heimat verließ.

Von meiner Oma bekam ich ein kleines, beiges Teelicht, im Tausch gegen die übliche Computer–Hilfe, die wohl die meisten Enkel bei ihren Großeltern leisten. Meine Patentante setzte hingegen auf Größe: Sie schenkte mir zum Geburtstag einen olivfarbenes, gut 30 Centimeter hohes Teelicht, das durch sein Mandala–artiges Lochmuster flackernde Schatten an die Wand wirft, wenn ich es anzünde.

Sie sehen: Nicht alle meiner Teelichter und Kerzenhalter hängen mit unbedarften Kaufentscheidungen zusammen. Und selbst wenn, am Ende sorgen sie alle dafür, dass meine Wohnung in ein gemütliches, gelbes Licht getaucht ist. Ist das bei Ihnen ähnlich? Mit wie vielen Kerzen und Teelichtern haben Sie Ihr Zuhause ausgestattet?