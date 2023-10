Lesepatenseminar in der Lernwerkstatt der Stadtbücherei

In der Lernwerkstatt der Biberacher Stadtbücherei findet am Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 12 Uhr ein Lesepatenseminar statt. Dieses Seminar richtet sich insbesondere an Menschen, die sich als Lesepaten oder -mentoren engagieren wollen, aber auch an bereits aktive Lesepaten, die neue Anregungen mitnehmen möchten.Das Seminar wird von Diplom-Bibliothekarin Simone Thiele geleitet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51498 ist erforderlich.