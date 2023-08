Seit 2019 fördert die Bruno–Frey–Stiftung das Leseförderkonzept „Lesen bringt’s“ im Landkreis Biberach mit jährlich 42.000 Euro. Ziel ist es, Eltern zum Vorlesen zu motivieren und die Sprach– und Lesekompetenz von Kindern zu fördern. Bei einem gemeinsamen Termin im Familienzentrum Ochsenhausen erfuhren Vertreter der Bruno–Frey–Stiftung und des Landratsamts Biberach, wofür das Geld verwendet wird. Das teilt das Landratsamt Biberach mit. Die Einrichtungsleitungen Sabrina Schrey und Melanie Eibofner sowie die Sprachförderkraft Janine Wohnhaas stellten ihre Einrichtung und ihr Leseförderkonzept vor.

„Kinder, die gut lesen können, haben es im Leben leichter. Lese– und Sprachkompetenz sind die beste Grundlage für Konzentrationsfähigkeit, Vorstellungskraft, logisches Denken und Einfühlungsvermögen. Mit unserem Programm „Lesen bringt´s“ wollen wir diese Kernkompetenz von Kindern stärken und uns für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen“, sagt Katharina Jehle von der Bildungsregion Landkreis Biberach.

Das Leseförderkonzept „Lesen bringt´s“ beinhaltet verschiedene Meilensteine: Zum einen erhalten Familien bei der Einschulungsuntersuchung durch das Kreisgesundheitsamt ein Vorlesebuch und einen Elternratgeber. Zum anderen bekommen alle Grundschülerinnen und Grundschüler im Kreis ein Erstlesebuch, welches über die Stadtbücherei Biberach am Elternabend durch Lesebotschafterinnen und -botschafter weitergegeben wird. Rund 6.500 Buchpakete wurden so in den letzten drei Jahren verteilt.

Kindertagesstätten können zudem eine finanzielle Förderung für den Ausbau von Leseecken beantragen. Bisher haben 121 Einrichtungen erfolgreich einen Antrag über 400 Euro gestellt sowie 25 Einrichtungen einen Folgeantrag über 250 Euro. Der Folgeantrag ist seit diesem Jahr möglich und kann ebenfalls im regionalen Bildungsbüro der Bildungsregion Landkreis Biberach gestellt werden.

Das Kinder–Familienzentrum Ochsenhausen hat bereits beide Anträge erfolgreich gestellt und mit dem Geld die eigene Kitabibliothek erweitert und kindgerechte Regale sowie neue Bücher angeschafft. Hier arbeitet auch Janine Wohnhaas in der Sprachförderung. Sie berichtet: „Die Kinder kommen auf Eigeninitiative und können hier Bücher anschauen und ausleihen. Am Mittag wird immer vorgelesen.“ Auch das einfache und gut organisierte Ausleihsystem der Kitabibliothek wird gerne genutzt.

„Es freut uns sehr zu sehen, wie unser Stiftungsbeitrag hilft, Kompetenzen zu stärken und Kinder im Landkreis zu unterstützen“, sagt Jörg Hochhausen, Vorstandsvorsitzender der Bruno–Frey–Stiftung.