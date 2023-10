Biberach

Leichte Verletzungen nach fehlerhaftem Fahrsteifenwechsel

Biberach / Lesedauer: 1 min

Bei einem Unfall in Biberach sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Eine 57-Jährige Audi-Lenkerin war gegen 22 Uhr auf dem Zeppelinring in Biberach Richtung Bismarckring unterwegs.

Veröffentlicht: 22.10.2023, 11:05 Von: sz