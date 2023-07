Lehrfahrt für Bäuerinnen

Das Landwirtschaftsamt Biberach lädt alle Bäuerinnen und interessierten Frauen am Donnerstag, 3. August, zu einer Lehrfahrt ein. Start ist um 10 Uhr auf dem Biohof der Familie Machleidt in Mittelbuch, Wolfes 36 in Ochsenhausen, wie das Biberacher Landratsamt mitteilt. Die Betriebsleiter Matthäus und Franziska Machleidt zeigen den Neubau ihres Kuh– und Ammenstalls mit einer Heutrocknungsanlage für den geplanten Einstieg in die Heumilchproduktion.

Um 12 Uhr geht es weiter nach Hochdorf. Dort ist ein gemeinsames Mittagessen im Gasthaus „Grüner Baum“ geplant.

Am Nachmittag um 14 Uhr öffnet der Biohof Miller, Badhaus 1 in Steinhausen, seine Hoftüren. Felix Miller hat sich auf den Anbau hochwertiger Früchte und Gemüse spezialisiert und führt durch seine Obstanlagen und Folienhäuser, wo er neben heimischen auch viele exotische Obstarten anbaut.

Zum Ausklang der Lehrfahrt berichten der Amtsleiter des Landwirtschaftsamts Albert Basler und die Sachgebietsleiterin Hauswirtschaft Irmgard Jörg bei Kaffee und Kuchen im Klostercafé Schäfer, Schlossbezirk 1/1 in Ochsenhausen, über Neues aus dem Landwirtschaftsamt und dem Sachgebiet Hauswirtschaft und Ernährung.

Eine Anmeldung ist erforderlich und online möglich unter www.landwirtschaftsamt–biberach.de.