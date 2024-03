Die SGM Laupertshausen/Maselheim hat in der Fußball-Kreisliga A II Riß den Spitzenreiter Türkspor Biberach geschlagen und damit die Meisterschaft wieder spannend gemacht. Nutznießer ist auch die SGM Äpfingen/Baltringen, die gegen Stafflangen/Rissegg zu einem 1:0 kam. Auch die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, die mit 3:0 gegen Mietingen II gewann, wird über die Niederlage von Türkspor nicht unglücklich sein. Der FV Rot ließ der SGM Warthausen/Birkenhard II keine Chance. Sulmetingen II gewann gegen Schönebürg. Alberweiler/Aßmannshardt verlor zu Hause gegen Mettenberg.

SGM Warthausen/Birkenhard II - FV Rot 0:5 (0:2). In der ersten Halbzeit konnten die Platzherren noch mithalten. Ein Doppelschlag kurz vor und kurz nach der Halbzeit brachte dann aber die SGM auf die Verliererstraße. Im zweiten Spielabschnitt hatten die Gastgeber dem FV Rot nichts mehr entgegenzusetzen. Tore: 0:1, 0:5 Biniam Afterari (10., 66.), 0:2 Maik-Nico Miller (43.), 0:3 Markus Tischer (47.), 0:4 Mamadou Manneh (56.).

SGM Laupertshausen/Maselheim - Türkspor Biberach 2:0 (1:0). Von der ersten bis zur letzten Minute waren die Platzherren die bessere Mannschaft und siegten deshalb am Ende auch hoch verdient mit 2:0. Die Tore für die SGM erzielten Ruben Grundei (36.) und Moritz Härle (71.). Bes. Vork.: Türkspor verschießt Foulelfmeter (75.). Res.: 3:2.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren - SV Mietingen II 3:0 (1:0). In der ersten Halbzeit war die Partie noch ausgeglichen, wobei das Eigentor der Gäste kurz vor der Pause den Platzherren in die Karten spielte. Im zweiten Spielabschnitt war dann die SGM die klar bessere Mannschaft und siegte am Ende deutlich. Tore: 1:0 Eigentor (44.), 2:0 Jannik Liebhart (55.), 3:0 Jochen Hauler (60.).

FC Mittelbiberach - SF Bronnen 0:0. Ein ganz schlechtes Kreisliga-A-Spiel sahen die Zuschauer in Mittelbiberach. Beide Mannschaften brachten über die gesamte Spielzeit überhaupt nichts auf die Reihe. Das 0:0 ist deshalb ein vielsagendes und gerechtes Ergebnis. Res.: 4:1.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt - SG Mettenberg 0:1 (0:0). Auf schwer bespielbarem Boden nutzte die Heimelf in der ersten Halbzeit ihre Chancen nicht und musste mit einem dürftigen 0:0 in die Halbzeitpause gehen. Der zweite Spielabschnitt verlief ausgeglichen, wobei die SG Mettenberg in der 75. Minute durch ein Freistoßtor von Chris Gabrik das Tor des Tages erzielen konnte. Res.: 6:1.

SGM Äpfingen/Baltringen - SGM Stafflangen/Rissegg 1:0 (0:0). In der ersten Halbzeit waren die Platzherren besser, verwerteten aber ihre Torchancen nicht Im zweiten Durchgang waren dann die Gäste am Drücker, aber auch sie versagten beim Abschluss. Ein direktes Freistoßtor der Gastgeber, erzielt von Julian Fischbach (78.), bescherte Äpfingen/Baltringen einen glücklichen Heimerfolg. Res.: 3:1.

SV Sulmetingen II - SC Schönebürg 1:0 (1:0). Die erste Viertelstunde gehörte dem Gast aus Schönebürg. Danach übernahm die Heimelf das Kommando und markierte in der 22. Minute durch Christian Ganser mit dem 1:0 das Tor des Tages. Die zweite Halbzeit plätscherte vor sich hin, wobei der SC Schönebürg keine große Gegenwehr mehr zeigte.