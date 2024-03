Der Tabellenführer Türkspor Biberach tritt in der Fußball-Kreisliga A II Riß bei der SGM Laupertshausen/Maselheim an. Verfolger SGM Äpfingen/Baltringen empfängt die SGM Stafflangen/Rissegg. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren bekommt Besuch vom SV Mietingen II.

Konkurrenz ist groß

Die SGM Laupertshausen/Maselheim patzte gegen Schönebürg und hat dadurch seinen Platz als erster Verfolger von Türkspor Biberach vor dem direkten Aufeinandertreffen verloren. Für Türkspor ist dies eher nebensächlich, denn der Tabellenführer weiß, es steht eine ganz schwere Auswärtsaufgabe an. Türkspor muss alles in die Waagschale werfen, um als Sieger vom Platz gehen zu können. Sollte die Heimelf erneut verlieren, dann dürfte sie endgültig aus der Spitzengruppe fliegen, denn die Konkurrenz ist groß. Die Partie findet in Laupertshausen statt.

Sollte Türkspor in Laupertshausen verlieren, dann wäre die SGM Äpfingen/Baltringen der große Gewinner, wenn die Heimaufgabe gegen die SGM Stafflangen/Rissegg gelöst wird. Mit einem 4:1-Sieg kehrte Äpfingen/Baltringen aus Mettenberg zurück. Stafflangen/Rissegg will die Saison noch sportlich zu Ende spielen, aber am Ende wird der SVS wegen der SGM-Gründung mit Mittelbiberach auf den letzten Tabellenplatz gesetzt (SZ berichtete). Keine leichte Aufgabe, in dieser Situation die Spieler zu motivieren. Das Spiel findet in Baltringen statt.

Schwierige Heimaufgabe

Auch die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren konnte vom Ausrutscher von Laupertshausen/Maselheim und dem gleichzeitigen Erfolg in Rot profitieren. Der SV Mietingen II besucht am Sonntag die SGM. Der SVM II spielte gegen Mittelbiberach am Ende unentschieden und brachte sich selbst mal wieder um weitere zwei Punkte. Die kampfstarke SGM dürfte daher die besseren Karten haben. Gespielt wird in Attenweiler.

Der SV Sulmetingen II konnte durch das 1:0 bei Stafflangen/Rissegg den letzten Tabellenplatz verlassen. Ob es gegen den stark gestarteten SC Schönebürg im Heimspiel einen weiteren Sieg gibt? Schönebürg scheint noch ein paar Plätze gutmachen zu wollen. Für den SVS II ist es eine schwierige Heimaufgabe.

Alberweiler/Aßmannshardt ist in der Favoritenrolle

Der FC Mittelbiberach empfängt die SF Bronnen. Die Gastgeber konnten mit dem Remis in Mietingen ganz zufrieden sein, Bronnen mit der Heimniederlage gegen Alberweiler/Aßmannshardt nicht. Die Sportfreunde wollen unbedingt einen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machen, dort wo der FCM steht. Dazu braucht man aber Punkte und die dürften in Mittelbiberach wieder mal hoch hängen.

Die SG Mettenberg versucht bei der SGM Alberweiler/Aßmannshardt ihr Glück. Am Ende doch klar mit 1:4 verlor Mettenberg das Heimspiel gegen Äpfingen/Baltringen. Die Gastgeber kamen mit einem glücklichen Auswärtssieg aus Bronnen zurück. Alberweiler/Aßmannshardt scheint gefestigter und auch cleverer zu sein und ist daher in der Favoritenrolle. Spielort ist Alberweiler.

Der FV Rot ist durch die Heimniederlage gegen Attenweiler/Oggelsbeuren von der Spitzengruppe ein Stück weg. Die Auswärtsaufgabe bei der SGM Warthausen/Birkenhard II dürfte aber gelöst werden, auch wenn die SGM II es Tabellenführer Türkspor vor Wochenfrist sehr schwer machte. Das Spiel wird in Warthausen angepfiffen.

Der Spieltag im Überblick:

SGM Warthausen/Birkenhard II - FV Rot (Sonntag, 24. März, Anstoß: 13.15 Uhr), SGM Laupertshausen/Maselheim - Türkspor Biberach, SGM Attenweiler/Oggelsbeuren - SV Mietingen II, FC Mittelbiberach - SF Bronnen, SGM Alberweiler/Aßmannshardt - SG Mettenberg, SGM Äpfingen/Baltringen - SGM Stafflangen/Rissegg, SV Sulmetingen II - SC Schönebürg (alle Sonntag, 15 Uhr).