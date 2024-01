Laster kippt auf B 312 wegen Schneeglätte um

Rund 40 Verkehrsunfälle hat die Polizeidirektion Ulm am Dienstag bei Straßenglätte in ihrem Zuständigkeitsbereich erfasst. Die meisten Unfälle ereigneten sich im Alb-Donau-Kreis (19), gefolgt vom Landkreis Heidenheim (7), Stadtkreis Ulm (5) und Landkreis Biberach (9). Auf der B 312 fuhr ein 41-Jähriger von Ochsenhausen in Richtung Biberach. In einer Rechtskurve kam er auf glatter Straße gegen 2.45 Uhr am Dienstagmorgen von der Straße ab. Der Laster kippte auf die Leitplanke, der Fahrer blieb unverletzt. Die B 312 musste zeitweise für die Bergung gesperrt werden.