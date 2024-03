Die Werbegemeinschaft Biberach veranstaltet am Freitag, 22. März, wieder ihre lange Einkaufsnacht. Bis 23 Uhr haben die Geschäfte in der Stadt an diesem Abend geöffnet und laden zum Bummel und zum Einkauf. Begleitend dazu gibt es wieder ein Rahmenprogramm mit kunstvollen Leuchtprojektionen und Showeinlagen.

Mit ihren kunstvollen Lichtprojektionen auf verschiedenen Häuserfassaden hat die lange Einkaufsnacht in Biberach inzwischen einen gewissen Kultstatus erreicht. Nachdem die Werbegemeinschaft im vergangenen Herbst auch aus Kostengründen auf die großen Lichteffekte verzichtet hatte, wird es sie diesmal wieder geben.

Verschiedene Großprojektionen

„Dank einiger Sponsoren, die sich hier einbringen, sind die Leuchtprojektionen wieder möglich“, sagt Günter Warth vom Vorstand der Werbegemeinschaft. So nutzt das Autohaus Munding die Fassade der Gutermann-Häuser an der Stirnseite des Maktplatzes für eine Großprojektion und präsentiert dort auch den neuen BMW X2 und den ersten vollelektrischen BMW iX2. Zum anderen ist der neue Mini Countryman zu sehen.

Weitere Leuchtprojektionen gibt es an der Fassade der Volksbank Ulm-Biberach am Marktplatz 23, bei „Die Brille“ am Marktplatz 8 sowie in der Hindenburgstraße bei den Geschäften Mode-City und Bäckerei Eisinger. Auf dem Kesselplatz zeigen diesmal die jungen Artisten der TG-Gruppe Kissimo ihre Show.

Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten auf engstem Raum

Gerade die Fassaden-Projektionen seien inzwischen eine immer größere Kostenfrage, sagt Warth. „Wir sind dabei auf die Unterstützung von Partnern angewiesen, die bereit sind, das zu finanzieren.“ Auf der anderen Seite biete es die tolle Chance, sich Tausenden von Menschen einen Abend lang eindrucksvoll zu präsentieren.

Warth appelliert an die Biberacher Händler, sich möglichst vollzählig an der langen Einkaufsnacht zu beteiligen und im Idealfall eigene kleine Aktionen anzubieten. „Wir bieten auf engstem Raum in Biberach vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und einen guten Mix, das zeichnet die Stadt aus. Wir sind deshalb als Händler auch voneinander abhängig.“ Für viele seien die Einkaufsnächte die umsatzstärksten Tage im Halbjahr. „Ich hoffe, dass wir mit den Aktionen am Freitag viele von der Couch in die City locken können“, sagt Warth.