Die Bauernproteste sind Montag fortgesetzt worden - im großen wie im kleinen B: In Berlin gab es zum Höhepunkt der bundesweiten Aktionswoche eine lange Traktorkolonne vor dem Brandenburger Tor. Und auch in Biberach unterstrichen Landwirte am Marktplatz abermals ihre Forderungen. Sie fuhren morgens und nachmittags noch einmal mit Treckern durch die Innenstadt. An manchen Schleppern waren Protestschilder wie „Zieht der Ampel den Stecker“ angebracht. Aufgrund des geringen Tempos der Traktoren zogen sie eine Schlange von Autos hinter sich her. Eine Polizeistreife war vor Ort.

Bereits am Samstag hatten Bauern auf dem Viehmarktplatz demonstriert, da aber in etwas anderer Form: Statt mit ihren großen Maschinen versammelten sie sich vor der Stadtbücherei mit kleinen Tretbulldogs. Die Veranstalter Michael Schmid, die Landfrauen sowie Landwirte aus der Umgebung sprachen den Ablauf vorher mit der Polizei sowie mit dem Ordnungsamt der Stadt ab.

Nach der Genehmigung hatten sie über Social Media und über Mundpropaganda Werbung dafür gemacht. Und es kamen nach Schätzung der Macher mehr als 300 Leute mit rund 100 Kinderfahrzeugen. „Wir waren selber überwältigt“, sagte Matthias Heckenberger, einer der beteiligten Landwirte, der „Schwäbischen Zeitung“.

„Wir fahren nicht einfach sinnlos mit dem Schlepper herum“

Bei warmen Punsch und Leberkäswecken kamen die Bauern mit der Bevölkerung ins Gespräch. „Wir wollen informieren und zeigen, dass wir nicht einfach sinnlos mit dem Schlepper herumfahren“, so Heckenberger. Im Mittelpunkt stand eine Tretbulldogfahrt besonders für die kleinen Teilnehmer, „die ebenfalls um ihre Zukunft kämpfen“. Die Fahrt über den Museumshof plus eine anschließende Runde vor der Stadtbücherei ging bei kurzzeitig gesperrter Spielstraße dank der Polizei und ehrenamtlicher Helfer reibungslos über die Bühne.

Tretbulldogs und andere Spielzeugautos

Es waren aber nicht nur Tretbullogs dabei, sondern viele Spielzeugautos anderer Art, „diese Kinder kamen nicht unbedingt aus der Landwirtschaft“. Dies und der große Zuspruch zeigen in seinen Augen die Unterstützung aus der breiten Bevölkerung. Er berichtet von vielen guten Gesprächen und positiven Rückmeldungen.

Rund um den Marktplatz demonstrierten Landwirte auch am Montagmorgen erneut lautstark mit ihren Traktoren. (Foto: Karin Laub )

Überhaupt denkt Heckenberger, „dass es nicht nur um unsere Forderungen geht, sondern um Anliegen der allgemeinen Bevölkerung“ - dazu zählen für ihn Themen wie Energiepreise, Mehrwertsteuer in der Gastronomie, CO₂-Steuer und so weiter.

Tierwohlstandards müssen halt auch bezahlt werden

Die Bauern litten überdies „schon lange“ unter niedrigen Preise für Lebensmittel und allzu hohen Forderungen der Gesellschaft. Als Beispiel nennt der Milchviehhalter aus Bebenhaus die Tierwohlvorgaben. Die Betriebe erfüllten bereits sehr hohe Standards, sagt Heckenberger. Aber wenn der Lebensmitteleinzelhandel noch mehr vorschreibe und die Politik das mit Tierwohllabels unterstütze, „muss diese Mehrleistung auch honoriert werden“.

Die Sparpläne der Ampelregierung mit der Streichung steuerlicher Vorteile für landwirtschaftliche Maschinen seien nur das i-Tüpfelchen gewesen. „Wir fordern nicht mehr Geld, aber wir wollen nicht noch weniger bekommen“, sagt Heckenberger. „Wir wollen weiterhin kostendeckend produzieren können.“