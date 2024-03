Das Landratsamt Biberach kann bei der Digitalisierung der Verwaltung nun aufs Gaspedal treten. Die Ziele lauten schnellere Abläufe und Bürokratieabbau, so Landrat Mario Glaser im Kreistag, der den Plänen der Verwaltung einstimmig zustimmte.

Rüdiger Reichelt, Leiter des Amts für Organisation und Digitalisierung, hatte zuvor im Verwaltungs- und Finanzausschuss die Ausgangslage, die Handlungsfelder und die benötigten Ressourcen aufgezeigt. Rund 20 seiner Mitarbeiter dienten Reichelt dabei als Rückendeckung. „Das unterstreicht die Wichtigkeit des heutigen Beschlusses“, kommentierte Landrat Glaser die Anwesenheit der Mitarbeiter und fügte an die Adresse der Kreisräte an:

Es liegt an Ihnen. Wollen wir das Landratsamt digital ins nächste Zeitalter bringen oder lassen wir es, wie es ist? Mario Glaser

Sollten einige Kreisräte zu Beginn der Ausschusssitzung noch Zweifel gehabt haben, ob sie den Plänen der Verwaltung samt 4,4 zusätzlichen Stellen zustimmen wollen, so dürfte Reichelt diese mit seinem detaillierten Bericht ausgeräumt haben. Er nannte drei wesentliche Handlungsfelder: die Perspektive von Bürgern und Wirtschaft, die internen Prozesse in der Verwaltung und den „Arbeitsplatz der Zukunft“, zu dem neben technischer Ausstattung auch eine „Kultur für den digitalen Wandel“ gehöre.

Reichelt sprach von einer Daueraufgabe, die nicht in wenigen Jahren zu schaffen sei. Allerdings fängt das Landratsamt Biberach nicht bei null an. So wurden auf Grundlage des kürzlich novellierten Onlinezugangsgesetzes für das Landratsamt 240 Leistungen definiert, die digital angeboten werden müssen. Ein Drittel davon ist bereits umgesetzt. Das Ziel lautet, einen effizienten, volldigitalen Prozess herzustellen.

Mit diesen Arbeiten im Zusammenhang mit der digitalen Antragstellung befindet sich das Amt für Organisation und Digitalisierung bereits mitten in der Umsetzung der ersten von vier Maßnahmen, die Reichelt aus seiner Bestandsaufnahme hergeleitet hat. Ein weiteres Feld ist die elektronische Akte. Beim Sozialdezernat ist das zum Beispiel bereits Realität. Doch allein sieben Ämter verfügen bislang über gar kein sogenanntes Dokumentmanagementsystem.

Rüdiger Reichelt (hinten rechts), Leiter des Amts für Organisation und Digitalisierung, zeigte im Verwaltungs- und Finanzausschuss die Ausgangslage, die Handlungsfelder und die benötigten Ressourcen auf. Rund 20 seiner Mitarbeiter verfolgten die Sitzung. (Foto: Gregor Westerbarkei )

Ein weiteres Feld ist das Prozessmanagement. Hier soll als Ergebnis standardisiertes Arbeiten möglich werden, was wiederum zu mehr Effizienz führt und auch das Einarbeiten neuer Mitarbeiter deutlich erleichtert. Derzeit gebe es mehr als 2400 Prozesse im Landratsamt, so Reichelt. Die vierte Maßnahme sei die Digitalisierung interner Verwaltungsprozesse. Hier soll auf Bausteine zurückgegriffen werden, die sich in verschiedenen Bereichen kombinieren lassen.

Zu den großen Herausforderungen gehört es, Schnittstellen in den vielen Fachverfahren herzustellen. Teilweise gebe es sogar in einem Amt mehrere Verfahren. Insgesamt seien es derzeit 215 verschiedene Fachanwendungen, die auch alle betreut werden müssen, so Reichelt.

Einfachheit in der Bedienung. Das sorgt für Akzeptanz und senkt den Betreuungsaufwand. Peter Bloching

Aktuell verfügt das Amt für Organisation und Digitalisierung über 29,15 Vollzeitstellen, die sich auf 32 Mitarbeiter verteilen. Davon sind 24,25 Stellen für den laufenden Betrieb vorgesehen. Diese Mitarbeiter kümmern sich unter anderem um die 2700 Computer an den fünf kreiseigenen Schulen und 1700 Rechner in der Verwaltung. 1,4 Stellen kümmern sich um den Bereich Organisation. Die Kapazitätsberechnung ergab, dass für den Digitalisierungsprozess zusätzlich zu 2,5 bereits vorhandenen Stellen noch 4,4 Stellen im gehobenen Dienst nötig seien, so der Amtsleiter.

Reichelt habe die Konsequenzen des Prozesses messbar dargestellt und mustergültig hergeleitet, woher der Stellenbedarf kommt, lobte der Landrat. Für eine erfolgreiche Umsetzung brauche es den Willen, den Plan umzusetzen. Da nimmt der Landrat seine Amtsleiter und Mitarbeiter in die Pflicht und verdeutlichte, dass der nun eingeschlagene Weg alternativlos sei: „Wer sagt, dass er den Weg nicht mitgehen kann, der kann nicht mitgehen.“

CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Wersch versicherte nach der Präsentation im Ausschuss die Unterstützung seiner Fraktion: „Viele beklagen, wo wir in Deutschland bei der Digitalisierung stehen. Daher können wir dankbar sein, wenn es eine Dynamik gibt, den Prozess voranzutreiben.“ Dabei gehe es um „eines der wesentlichen Projekte für die Verwaltung der Zukunft“.

Elmar Braun (Grüne) bat darum, die Bürger, die den digitalen Weg „nicht mitgehen können oder wollen“ nicht außer Acht zu lassen. Peter Bloching (ÖDP) erwähnte die derzeit „so komplizierten Verfahren“ im landwirtschaftlichen Bereich und wünscht sich eine „Einfachheit in der Bedienung. Das sorgt für Akzeptanz und senkt den Betreuungsaufwand.“ Franz Lemli (SPD) betonte, dass „die Akzeptanz der Mitarbeiter“ wichtig für das Gelingen sei. Dazu sei eine „ständige Kommunikation“ nötig.

Nach der Abstimmung im Kreistag werde von den 4,4 genehmigten Stelle eine zum Aufbau eines Prozessmanagements direkt ausgeschrieben, sagte der Landrat. Die Ausschreibung der weiteren Stellen werde nun vorbereitet.