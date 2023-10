Kreisräte und Verwaltung haben in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses Einigkeit beim Thema Migration demonstriert. Die Kreisräte lobten die Arbeit und die Haltung des Landrats und seiner Mitarbeiter.

Sie baten ihn aber auch, nicht müde zu werden, die Probleme des Landkreises und der Kommunen bei Unterbringung und Betreuung an die Entscheidungsträger im Bund zu adressieren.

Landrat Mario Glaser war es wichtig, zwei Botschaften zu platzieren. Zum einen sehe er es als humanitäre Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen. Zum anderen sagte er: Das Menschenbild, das teilweise in der Diskussion über die Geflüchteten transportiert werde, mache ihm Angst.

Er könne Sorgen und Kritik nachvollziehen, wenn in direkter Nachbarschaft eine Gemeinschaftsunterkunft entsteht. Doch populistischen Äußerungen werde er weiterhin entschieden entgegentreten.

Dieses Jahr kamen bereit 1000 Geflüchtete in den Landkreis

Gleichzeitig dankte Glaser seinen Mitarbeitern, besonders denen im Amt für Flüchtlinge und Integration und im Jugendamt. Denen ist es vor allem zu verdanken, dass die dem Landkreis zugewiesenen Geflüchteten bislang versorgt werden konnten. Das waren allein in diesem Jahr bereits rund 1000 Menschen. Davon kamen allein 480 aus der Ukraine sowie 168 aus Syrien.

Immer größer wurde zuletzt die Anzahl der Türken mit kurdischen Wurzeln, die mit 133 in diesem Jahr die drittgrößte Gruppe stellen. Bis zum Jahresende werden weitere 500 Menschen erwartet. Dann hofft der Landkreis, dass die Migrationsbewegungen jahreszeitlich bedingt wie in den Vorjahren nachlassen.

Insgesamt leben derzeit rund 6800 Geflüchtete im Kreis Biberach. Und das durchweg friedlich. Wie Amtsleiter Jürgen Kraft und Sozialdezernentin Petra Alger in der Sitzung bestätigten, kam es gelang zu keinen größeren Zwischenfällen. Dazu trägt auch „sehr viel Informationsarbeit“ und Kommunikation seitens des Landratsamts mit den Anwohnern bei.

„Kommunale Vertreter werden im Bund nicht mehr gehört.“ Jochen Ackermann

Kreisrat Franz Lemli (SPD) dankte dem Landrat für die klaren Worte und findet es „klasse“, wie auf die Nachbarn der Gemeinschaftsunterkünfte zugegangen werde. „Bitte lassen Sie hier nicht nach. Das wird angenommen und befruchtet die Diskussion.“

Kreisrat Jochen Ackermann (CDU), der auch Bürgermeister der Gemeinde Erolzheim ist, lobte die gute Arbeit des Landratsamts und hob das gute Miteinander zwischen Kommunen und Landkreis hervor. Doch Ackermann wies auch auf die Herausforderungen hin, nicht nur bei der Unterbringung, sondern auch bei der weiteren Versorgung, etwa mit einem Platz in Kindergarten oder Schule.

„Wir unterstützen die Menschen gerne, aber wir stoßen an Grenzen“, sagte er. Das hätten Landkreis- und Gemeindetag bereits deutlich kommuniziert. „Doch kommunale Vertreter werden im Bund nicht mehr gehört“, bedauert Ackermann. Daher bat er den Landrat, die Probleme weiter zu kommunizieren.

Wichtiger Pakt zwischen Landkreis und Kommunen

Glaser teilt Ackermanns Enttäuschung. Beide bezogen sich auf die „Stuttgarter Erklärung“ von Gemeinde-, Städte- und Landkreistag, in der sie am 7. März dieses Jahres eine „realitätsbezogene Flüchtlingspolitik“ forderten. Dabei warnten sie vor der „reellen Gefahr, dass sich die Akzeptanz für Migration in der Gesellschaft merklich verschlechtern wird“.

Weiter hieß es: „Um auch künftig eine verantwortliche Aufnahme und Integration von Ukrainern als auch Asylbewerbern in den Kommunen vor Ort leisten zu können und um populistischen Kräften entgegenzuwirken, bedarf es daher einer grundlegenden Weiterentwicklung der europäischen und nationalen Flüchtlingspolitik“.

Eigentlich müssten wir diese Quote nun erhöhen. Mario Glaser

Glaser äußerte seine Anerkennung für die Leistung der Kommunen bei der Anschlussunterbringung. In diesem Jahr haben die Städte und Gemeinden mit rund 600 Verlegungen aus der vorläufigen Unterbringung die an der Einwohnerzahl orientierte Quote erfüllt. „Eigentlich müssten wir diese Quote nun erhöhen“, sagte Glaser mit Blick auf die steigenden Flüchtlingszahlen. Darauf habe man aber verzichtet, weil es entscheidend sei, dass Landkreis und Kommunen weiterhin „in einem Boot“ sitzen.

Andere Landkreise hätten diesen Pakt bereits aufgekündigt, bemerkte der Landrat. Zu dem guten Miteinander zwischen Landkreis und Kommunen gehört auch, dass die Leistungen bei der vorläufigen Unterbringung bei der Anschlussunterbringung Berücksichtigung finden. So wird es derzeit bei Riedlingen, Bad Buchau und Schwendi gehandhabt.

Deinet weist auf Sondersituation in Bad Schussenried hin

Durch den einstimmigen Beschluss der Ausschussmitglieder am Mittwoch kann der Landkreis nun vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) ein leerstehendes Gebäude anmieten und eine erste Gemeinschaftsunterkunft in Bad Schussenried einrichten, die 70 Geflüchteten Platz bieten soll. Sozialdezernentin Alger hofft, dass das ehemalige Abt-Siard-Haus noch im Februar bezugsfertig sein wird.

Kreisrat Achim Deinet (CDU), Bürgermeister der Stadt Bad Schussenried, berichtete, dass der Gemeinderat hinter dieser Anmietung stehe und die Stadt dazu beitragen möchte, den Menschen zu helfen. Gleichzeitig wies er auf die „hohe Grundbelastung“ in Bad Schussenried durch das ZfP hin.

Wo Platz ist, wird belegt. Mario Glaser

Dort wird die Forensik ab 2025 um 25 Plätze erweitert. Eine weitere Belastung entstehe zudem durch viele ZfP-Patienten, die nach Abschluss ihrer Behandlung als Obdachlose in Bad Schussenried verbleiben. Deinet bat den Landkreis, diese Sondersituation bei der Anschlussunterbringung ebenfalls zu berücksichtigen.

Neue Container könnten bereits im Januar bezugsfertig sein

Alger und Glaser konnten Deinet da keine Hoffnungen machen. Man sei lange über den Punkt hinaus, Zugeständnisse machen zu können. „Wo Platz ist, wird belegt“, sagte der Landrat. Alger warnte bei allem Verständnis davor, ein gut funktionierendes System weiter zu differenzieren. „In unserer schwierigen Situation müssen leerstehende Gebäude genutzt werden.“

Zusammen mit dem Mietvertrag in Bad Schussenried beschlossen die Kreisräte einstimmig, dem Landkreis eine Vergabevollmacht für die Anmeldung und Aufstellung von Wohnraumcontainern für die Unterbringung von Geflüchteten zu erteilen.

Die per Eilentscheidung des Landrats georderten 120 Wohncontainer mit Platz für 240 Geflüchtete sollen noch bis zum Jahresende geliefert werden, sodass die ersten Geflüchteten im Januar an den beiden Standorten in Warthausen und Riedlingen unterkommen könnten.